'Phi vụ triệu đô' mùa 4: Giảm kịch tính, tập trung vào nội tâm nhân vật

Phi vụ triệu đô (tựa tiếng Anh: Money Heist) xoay quanh kế hoạch đánh cắp táo bạo của một băng nhóm tội phạm 8 người, đứng đầu là Sergio Marquina (hay còn được gọi với biệt danh The Professor - giáo sư). Hắn tìm kiếm đồng minh là những người có quá khứ trộm cắp bất hảo, đang ở thế “không còn gì để mất”, sau đó rèn luyện đội ngũ này trong 5 tháng để thực hiện chiến dịch in tiền bất hợp pháp tại xưởng in tiền Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ở phần 4 Phi vụ triệu đô, nhóm cướp buộc phải đối diện các tình huống thảm khốc và hoàn cảnh nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại mục tiêu mới: Ngân hàng Tây Ban Nha. Đạo diễn Alex Pina tập trung khai thác chiều sâu nội tâm của các nhân vật trong nhóm cướp nhiều hơn. Tokyo (Ursula Corbero) đang hỗn loạn vì Rio (Miguel Herran) nói lời chia tay, trong khi chính bản thân anh cũng phải vật lộn với chứng rối loạn tâm lý và tổn thương tinh thần sau khi bị cảnh sát tra tấn. Denver (Jaime Lorente) và Stockholm (Esther Acebo) bất ngờ xảy ra mâu thuẫn tình cảm. Palermo (Rodrigo de la Serna) người đứng sau toàn bộ kế hoạch cướp Ngân hàng Tây Ban Nha có ý định phản đội với những hành động xốc nổi và trở thành mắt xích yếu nhất trong nhóm.

Phi vụ triệu đô thu hút khán giả sau 4 mùa ra mắt Ảnh: Netflix

Trận chiến cân não giữa cảnh sát và tội phạm

Tiếp nối các phần trước, phần 4 của Phi vụ triệu đô vẫn sở hữu kịch bản trí tuệ với nhiều nút thắt mở độc đáo, các diễn viên được khai thác rõ hơn về nguồn gốc bản thân cùng những tâm tư tình cảm ẩn sâu bên trong. Trong phần này, “bà trùm” cầm đầu bên phía cảnh sát là Alicia Sierra (Najwa Nimri) cũng bộc lộ những sự mưu mô, toan tính hơn hẳn.

Alicia Sierra đã nhét một chiếc điện thoại giấu trong con gấu bông thuộc về cậu con trai chín tuổi cùa Nairobi rồi đưa nó vào ngân hàng. Sierra gọi cho Nairobi thông báo rằng con trai của cô hiện ở phía cảnh sát, Nairobi sẽ được nhìn thấy trực tiếp con mình qua cửa sổ để xác minh. Tuy nhiên, khi Nairobi lơi là không đề phòng, một tay súng bắn tỉa theo lệnh của Alicia Sierra đã tấn công ngay phần ngực trái khiến cô ngất lịm tại chỗ.

Cuộc chiến giữa cảnh sát và tội phạm trong phim được biên kịch tính toán kỹ với nhiều nút thắt bất ngờ Ảnh: Netflix

Tác phẩm cũng cho thấy tình trạng rối ren ở xã hội Tây Ban Nha lúc bấy giờ, khi người dân mất niềm tin vào cảnh sát và chuyển sang ủng hộ những tên cướp, thậm chí còn tôn vinh như người hùng. Chính điều này khiến cuộc chiến giữa hai phe cảnh sát và tội phạm càng thêm căng thẳng. Nếu như cảnh sát muốn triệt hạ nhóm tội phạm để lấy lại thể diện với công chúng thì bọn cướp lại muốn tìm ra những hồ sơ giao dịch phi pháp của chính phủ, tạo điều kiện đổi lấy Rio - thành viên đang bị cảnh sát bắt giữ và tra tấn.

Việc dựng song song hành động của hai phe cảnh sát và tội phạm góp phần đẩy nhịp phim lên cao, cho thấy sự chống trả quyết liệt cùng những toan tính hơn thua của mỗi bên. Điểm rơi câu chuyện luôn đặt chốt hạ ở cuối mỗi tập phim, buộc khán giả phải tò mò theo dõi tập kế tiếp.

Mùa 4 có dấu hiệu 'giảm nhiệt'

Với sự thành công vang dội của 3 phần phim trước, Phi vụ triệu đô tạo cơn sốt trên toàn cầu. Phần thứ 4 của phim nhanh chóng nhảy lên top 1 trending (thịnh hành) của Netflix tại Việt Nam chỉ 1 giờ sau khi ra mắt và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong 48 giờ sau đó. Phim phá kỷ lục mùa 3 (34 triệu lượt xem) chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày. Tuy nhiên, xét về mức độ thu hút trong nội dung, nhiều khán giả đánh giá phim có phần giảm nhiệt.

Đầu tiên, cách kể chuyện phi tuyến tính của series đến thời điểm hiện tại phần nào trở nên khuôn mẫu và dễ đoán. Mùa 4 không còn tập trung quá nhiều vào những kế hoạch toan tính thiên tài hay đấu trí siêu việt như lúc đầu, mà tăng mức độ bạo lực với những màn đấu súng và hành động nhiều hơn, đồng thời tập trung khai thác nội tâm bên trong các nhân vật.

Mùa 4 của Phi vụ triệu đô có phần "lép vế" hơn so với 3 mùa trước đó Ảnh: Netflix

Cũng do tập trung vào khai thác nội tâm nhân vật khiến phim đôi lúc trở nên rườm rà, gượng ép; đồng thời chuyện tình cảm giữa những thành viên rối như tơ vò khiến khán giả mệt mỏi. Ngoài ra, Tokyo và đồng bọn nhiều lần thoát nạn chỉ nhờ vào sự may mắn. Trong đó, nhiều tình huống khó khăn lại do chính họ tự hại mình hoặc do mâu thuẫn nội bộ.

Nhân vật Arturo Román (Enrique Arce) trong Phi vụ triệu đô mùa 4 cũng bị nhận xét là thừa, bỗng nhiên xuất hiện trở lại dù không thể hiện vai trò gì quan trọng. Sự góp mặt của hắn đẩy phim sa đà vào những câu chuyện chơi xấu ngoài lề, khiến mạch phim bị loãng.