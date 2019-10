Phía Jack yêu cầu gạt tên Quân A.P khỏi show diễn chung?

Mới đây, thông tin phía Jack, K-ICM yêu cầu một chương trình gạt tên ca sĩ Quân A.P ra khỏi danh sách biểu diễn nhận được sự quan tâm của dư luận. Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện Quân A.P bức xúc cho biết phía ban tổ chức đã mời nam ca sĩ từ trước đó một tháng. “Lúc đầu khi lên ảnh poster, chúng tôi thấy có Jack cùng tham gia và tên của Quân A.P cũng để kế Jack nhưng chúng tôi không nói gì dù hơi nhạy cảm. Tôi không có vấn đề gì hết, bên chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bạn".

Theo đại diện Quân A.P, sau khi nhìn thấy chương trình thay poster mới nhưng không có hình ảnh của giọng ca Ai là người thương em, ê-kíp đã liên hệ ban tổ chức nhưng không bắt máy. "Mấy tiếng sau họ gọi lại xin lỗi và nói rằng Jack không muốn đứng chung sân khấu với Quân. Họ đã năn nỉ mẹ Jack hai ngày trời nhưng họ không đồng ý, chấp nhận hủy show, đền hợp đồng. Chương trình thuyết phục tôi giúp họ để Quân chỉ hát tháng 11. Chúng tôi có thể hỗ trợ họ nhiều thứ nhưng vấn đề này nằm ở sự tôn trọng dành cho chúng tôi nữa. Tôi cũng có nói với họ rằng nếu Jack không thích thì đừng nhận show này, chứ nếu nhận mà yêu cầu gạt Quân ra thì hơi vô lý", đại diện Quân A.P cho hay.

Đồng thời, phía nam ca sĩ cho biết sau khi thương lượng, phía ban tổ chức cho rằng trong trường hợp xấu nhất, họ chấp nhận đền hợp đồng. “Nếu họ chọn như vậy thì chúng tôi không nói gì được. Bên bầu show chỉ nói vậy chứ chưa đưa ra quyết định gì. Tới nay tôi gọi thì họ không bắt máy, nhưng họ lại phủ nhận trên báo chí không có chuyện Jack yêu cầu", phía Quân A.P cho biết.

Trước đó, Jack vắng mặt trong Giọng ải giọng ai vì không muốn ngồi cùng Quân A.P Ảnh: TL

Liên quan đến vụ việc này, đại diện ca sĩ Jack là Tạ Hà cũng có những phản hồi trên trang cá nhân. Trong bài viết, cô chia sẻ về mối quan hệ với một thành viên trong ê-kíp của Quân A.P và cho biết: “Giúp nhau như vậy nhưng giờ độc lập rồi thì T. (tên viết tắt của thành viên bên Quân A.P) bắt đầu có những mâu thuẫn nhỏ và dần dà cứ nghệ sĩ comeback là có mối bấu víu hai cậu nhỏ Jack và K-ICM rồi bắt đầu kiếm chuyện. Tôi ráng nhịn nhưng thật lòng cứ thế này thì khó quá”.

Cuối bài viết, đại diện Jack chia sẻ: “Hỏi thật lòng, với cương vị là một người mẹ thì có mong muốn con mình đứng diễn chung sân khấu với một ê-kíp luôn nhăm nhe được đặt cạnh, được so sánh rất đúng thời điểm thế này? Nghe mà đau lòng vì sự bất chấp. Cũng mong từ nay đừng so sánh thêm về hai cậu nhóc cùng Quân A.P thêm nữa. Những sự so sánh chỉ mang tới tiêu khiển tiêu cực thì ta nên ngưng lại. Chuyện của quản lý đừng để các bạn nghệ sĩ bị ảnh hưởng. Hai nhóc chưa bao giờ ghét một ai, Quân A.P chả có lỗi gì ở đây, mọi lỗi lầm xuất phát từ T.".

Ngay sau đó, nhân vật được phía Jack nhắc đến cũng thẳng thắn lên tiếng: “Bản thân tôi hơi nóng nảy nên câu từ có thể chưa chuẩn mực dù rằng sự việc tôi nói ở trên là sự thật, nên tôi cảm thấy mệt mỏi khi bị nói sai về mình. Hi vọng mọi chuyện không đi quá xa hơn nữa. Dừng lại ở đây và không muốn nói thêm lời nào nữa. Đây là status cuối cùng về câu chuyện rắc rối này. Nếu cần đối chứng, tôi sẵn sàng gặp để đối chất rõ ràng minh bạch để chấm dứt".

Trước đó, phía Jack, K-ICM và Quân A.P cũng từng vướng mâu thuẫn khi giọng ca Sóng gió bị tố thái độ ngôi sao, không muốn ngồi cùng đồng nghiệp trong chương trình Giọng ải giọng ai.