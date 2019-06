Phía Thu Minh lên tiếng khi bị nói ‘chơi xấu' ca sĩ Hàn Quốc So Hyang

Showcase I am Diva của ca sĩ Thu Minh vừa tổ chức và nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Sau chương trình, bên cạnh những tiết mục âm nhạc độc đáo, dàn khách mời “khủng" thì màn song ca giữa nữ ca sĩ sinh năm 1977 và ca sĩ Hàn Quốc So Hyang trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng.

Cụ thể, để showcase trở nên ấn tượng hơn, Thu Minh không ngần ngại mời So Hyang sang Việt Nam hòa giọng cùng mình trong ca khúc I believe I can fly. Tuy nhiên, khi đoạn clip biểu diễn của hai ca sĩ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người nghi ngờ ê-kíp Thu Minh chơi xấu So Hyang vì giọng ca của nữ ca sĩ đến từ Hàn Quốc có phần nhỏ hơn so với chất giọng của huấn luyện viên Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Một bộ phận khán giả cho rằng phía Thu Minh đã điều chỉnh phần âm thanh để nổi bật giọng hát của mình.