Phim chiếu mạng khuấy động Liên hoan phim truyền hình quốc tế Thượng Hải

Liên hoan phim truyền hình quốc tế Thượng Hải (Giải thưởng Bạch Ngọc Lan) - một trong những lễ trao giải có uy tín hàng đầu châu Á vừa công bố danh sách đề cử năm nay. Điểm khác biệt lớn nhất so với các mùa giải trước là sự xuất hiện của 5 phim chiếu mạng (web-drama). Một thời gian dài, phim chiếu mạng không được thừa nhận, bị xem nhẹ nhưng nay mọi việc dường như thay đổi. Giờ đây, nhiều phim chiếu mạng được đầu tư từ nội dung cho đến dàn diễn viên danh tiếng, tài năng như phim Bên tóc mai không phải hải đường hồng.

Lý giải về đổi mới trong liên hoan phim năm nay, ban tổ chức cho biết mấy năm gần đây, các đài truyền hình đã giới hạn số lượng phim được chiếu. Trong khi đó, các nền tảng online lại đầu tư mạnh và có nhiều sản phẩm chất lượng, thậm chí còn hơn cả phim truyền hình. Do đó, phim chiếu mạng trở thành một nhánh mới đáng chú ý. Theo trang QQ, 5 phim lọt vào đề cử của giải năm nay bao gồm Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Trường An 12 canh giờ, Hành động phá băng, Khánh dư niên, Hạc lệ hoa đình.

Bên tóc mai không phải hải đường hồng (phát trên iQiyi), nhận 4 đề cử: Phim hay nhất, Kịch bản hay nhất, Hình ảnh đẹp nhất, Kỹ xảo xuất sắc nhất. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, do biên kịch Vu Chính chấp bút với sự tham gia diễn xuất của Huỳnh Hiểu Minh, Xa Thi Mạn, Doãn Chính. Phim lấy bối cảnh lịch sử Trung Quốc những năm 1930, chủ yếu xoay quanh hai nhân vật nam chính - doanh nhân Trình Phương Đài và đào hát Thương Tế Nhị. Các diễn viên chính đều được đánh giá cao về diễn xuất nhưng lại không có mặt trong hạng mục đề cử liên quan trong liên hoan phim lần này.

Trường An 12 canh giờ (phát trên Youku), nhận 6 đề cử: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Diễn viên chính xuất sắc nhất, Hình ảnh xuất sắc nhất và Kỹ xảo xuất sắc nhất. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mã Bá Dung, kể về sự việc trước đêm Nguyên Tiêu, thành Trường An lâm vào cục diện nguy hiểm. Nội dung phim là hành trình của tử tù Trương Tiểu Kính (Lôi Giai Âm) và Lý Tất (Dịch Dương Thiên Tỉ) cùng giải vây Trường An trong 12 canh giờ.

'Trường An 12 canh giờ, Hành động phá băng, Khánh dư niên, Hạc lệ hoa đình cũng nhận được nhiều đề cử ở Liên hoan phim Truyền hình Quốc tế Thượng Hải 2020 Ảnh: Weibo Hành động phá băng (phát trên iQiyi), nhận 4 đề cử: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Diễn viên phụ xuất sắc nhất. Nội dung phim xoay quanh cuộc chiến triệt phá băng đảng tội phạm buôn bán ma túy của Lý Phi (Hoàng Cảnh Du) - chàng cảnh sát dũng cảm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, thuộc đội phòng chống tội phạm ma túy Cục công an Đông Sơn. Bộ phim dựa trên một sự kiện có thật về chiến dịch chuyên nghiệp bài trừ ma túy ở tỉnh Quảng Đông vào năm 2013.

Khánh dư niên (phát trên Tencent, iQiyi), nhận 5 đề cử: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản hay nhất, Diễn viên chính xuất sắc nhất, Diễn viên phụ xuất sắc nhất. Phim kể về chàng thiếu niên Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) lớn lên ở vùng quê Đạm Châu, quyết tâm lên kinh thành để tìm hiểu về thân thế của mình. Phạm Nhàn phát hiện ra Vũ Đế - đương kim hoàng thượng chính là kẻ sát hại phụ mẫu chàng.

Hạc lệ hoa đình (chiếu trên Youku), nhận 2 đề cử: Hình ảnh xuất sắc nhất và Kỹ xảo xuất sắc nhất. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tuyết Mãn Lương Viên, kể về số phận nhiều trắc trở của thái tử Tiêu Định Quyền (La Tấn) sống giữa những cuộc tranh quyền đoạt vị không hồi kết.