Phim Đàn bà đã cũ tập 21: Gia Linh bị điên, Thế Phong không thể dứt tình

Phim Đàn bà đã cũ tập 20 tối qua có thêm những tình tiết gay cấn khi Dũng gặp Gia Linh say khướt nên đưa cô về nhà Nguyên Lam trú tạm khiến Lam hiểu lầm Dũng có tình ý với Linh nên đã bỏ qua nhà Li Li ở. Dũng gọi điện hỏi địa chỉ muốn đến đón Nguyên Lam về nhà.

Li Li gặp Thế Phong trong tâm trạng vẫn còn hoảng loạn Ảnh; Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác thì nhân lúc Nguyên Lam đang thả hồn say sưa theo điệu nhạc ở nhà Li Li thì gã làm vườn dùng gậy đánh lén ở phía sau khiến cô ngất xỉu rồi lên lầu xông vào nơi Li Li đang tắm muốn cưỡng hiếp nữ nhà văn. May sao lúc đó Dũng đến kịp nên gã đàn ông bị bắt, Li Li phải nhập viện vì sang chấn tâm lý. Việc nhà văn nổi tiếng bị tấn công tình dục ngay lập tức phủ đầy trên báo mạng. Thế Phong biết được tuy khổ tâm, lo lắng cho Li Li nhưng anh vẫn không đến Đà Lạt thăm cô. Phương Khánh thì thăm dò tâm trạng của Phong. Cô tỏ ra mừng thầm và ngạc nhiên khi chồng sắp cưới chẳng có động tĩnh gì. Còn Dũng sau khi xô xát với gã làm vườn đã nhập viện vì lại lên cơn đau đầu, hóa điên. Bác sĩ nói Dũng bị tâm thần phân liệt, đa nhân cách do từng ám ảnh những điều tồi tệ trong quá khứ, tuổi thơ… Việc Dũng bị bệnh trở lại khiến Lam vô cùng buồn bã.

Thế Phong đưa Li Li đi Ảnh: Chụp màn hình

Phim Đàn bà đã cũ tập 20 còn có diễn biến Minh ở ẩn trong rừng, trốn chạy tất cả nhưng trong lòng anh vẫn nhớ Châu Bùi. Anh gửi rất nhiều tin nhắn cho cô, chỉ đường vào rừng đến nơi anh đang ở thực sự chỉ muốn giải tỏa tinh thần, nhen nhóm một tia hi vọng mong manh rằng Châu Bùi sẽ đến vì sóng điện thoại rất yếu, chưa chắc Châu Bùi nhận được. Nhưng rồi mẹ Thế Phong cũng đọc được tin. Cô tìm vào rừng găp Minh, an ủi anh và khuyên Minh quay về resort vì Gia Linh dù thế nào cũng đáng thương và cần Minh. Châu Bùi sau đó lái xe đưa Minh về. Nhìn bóng dáng Minh khuất dần theo con dốc dẫn lên resort, Châu Bùi đã khóc vì cảm nhận được rằng mình đã yêu Minh nhưng đang chạy trốn tình yêu ấy.

Phim Đàn bà đã cũ tập 21 tối nay 3.3 lúc 19 giờ 45 trên SCTV14 tiếp tục hé mở tình tiết mới là Minh gặp Gia Linh đang đi dạo trong resort với bộ dạng của một người điên. Còn Thế Phong thì lên Đà Lạt, đến tận nhà Li Li và khóc nức nở khi thấy bộ dạng của người anh yêu. Vì Li Li dường như chưa thoát ra được nổi ám ảnh vì sự cố vừa rồi. Phong bày tỏ: “Làm ơn, đi với tôi đi…”.

Phương Khánh đau khổ khi biết chồng sắp cưới đã lên Đà Lạt gặp Li Li Ảnh: Chụp màn hình

Ở một cảnh khác thì Phương Khánh ở Nha Trang đang đau khổ vì phát hiện ra chồng sắp cưới đã lên Đà Lạt tìm Li Li. Dù Châu Bùi an ủi thế nào thì Khánh vẫn tỏ ra tuyệt vọng: “Anh Phong có về thì cũng để làm gì hả mẹ. Đó là điều con chắc chắn. Chắc chắn là ảnh đi gặp Li Li rồi”.

Phim Đàn bà đã cũ tập 21: Minh sẽ chăm sóc Gia Linh vì cô bị điên? Thế Phong vẫn chọn Li Li mặc cho Khánh đau khổ?