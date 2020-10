Phim điện ảnh ‘Demon Slayer’ chuyển thể từ bộ manga lừng danh lập kỷ lục phòng vé Nhật Bản

Đại dịch Covid-19 khiến doanh thu phòng vé toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề trong vài tháng qua. Một số bộ phim nổi tiếng phải lùi ngày chiếu sang năm 2021 nhưng đó không phải là trường hợp của mọi bộ phim. Tại Nhật Bản, bộ phim Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Infinite Train (gọi tắt Demon Slayer) là trường hợp khác biệt.

Theo The Japan Times, hơn 3,4 triệu lượt người gạt nguy cơ nhiễm dịch bệnh sang một bên để thưởng thức bộ phim Demon Slayer vào cuối tuần qua. Đây là phiên bản điện ảnh được đón chờ nhất trong năm 2020, nhất là sau khi bộ manga Kimetsu no Yaiba kết thúc hồi tháng 5. The Japan Times dẫn thông tin từ hãng phim hoạt hình Ufotable (Nhật Bản) cho biết Demon Slayer thu về 44 triệu USD chỉ trong 3 ngày cuối tuần vừa rồi, vượt qua kỷ lục phòng vé trước đó do bộ phim Frozen 2 nắm giữ (Frozen 2 thu về 30 triệu USD trong 3 ngày đầu tiên chiếu tại Nhật Bản). Riêng ngày đầu công chiếu (16.10), Demon Slayer thu về hơn 12 triệu USD.

Bộ manga Kimetsu no Yaiba kể về câu chuyện của cậu bé trở thành chiến binh ác quỷ ở Nhật Bản vào đầu những năm 1900 và đã bán được hơn 100 triệu bản trong thời gian xuất bản từ năm 2016 đến 2020. Bộ phim Demon Slayer bản chiếu rạp dựa vào phân đoạn Infinite Train (Chuyến tàu vô tận) từ nguyên tác manga Kimetsu no Yaiba của tác giả Koyoharu Gotouge.

Điều gì tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim này?

Trước hết đó là vì bộ manga gốc có cốt truyện cuốn hút, cách xây dựng nhân vật chính Kamado Tanjiro chân thực, các nhân vật được vẽ thu hút cùng nhiều pha hành động vô cùng ấn tượng. Những yếu tố đó khiến cho Kimetsu no Yaiba trở thành một trong những tác phẩm thuộc dòng fantasy (huyền ảo) cuốn hút nhất trong khoảng 5 năm gần đây. Từng có thời điểm Kimetsu no Yaiba còn có doanh số vượt qua cả bộ manga One Piece vốn ở vị trí độc tôn mấy năm nay.

Tiếp đến, phiên bản anime của Kimetsu no Yaiba ra mắt vào tháng 4.2019 và gây được tiếng vang. Bản anime nhận được giải thưởng tại lễ trao giải Newtype Anime Awards 2019 vào tháng 11 năm ngoái, trong các hạng mục Anime truyền hình hay nhất, Nhân vật nam hay nhất (Kamado Tanjiro), Nhân vật nữ hay nhất (Kamado Nezuko), Bài hát chủ đề hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Thiết kế nhân vật xuất sắc nhất, Nam diễn viên lồng tiếng hay nhất (Natsuki Hanae) và Nữ diễn viên lồng tiếng hay nhất (Akari Kito). Ngoài ra, bộ anime được đánh giá là có những câu nói hay, truyền cảm hứng cho người xem.

Phim Kimetsu no Yaiba: Chuyến tàu bất tận là bom tấn anime cuối năm nay Ảnh: The Japan Times Sau khi tập cuối 26 của bộ anime Kimetsu no Yaiba được phát sóng vào cuối tháng 9, hãng Ufotable đã thông báo bản điện ảnh của bộ anime này là Demon Slayer chuẩn bị ra mắt với khán giả. Trong phiên bản điện ảnh, Viêm trụ Rengoku Kyoujurou sẽ là nhân vật trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Bộ tứ anh em nhà Tanjirou, Nezuko, Zenitsu và Inosuke cũng gây ấn tượng không kém. Đó là chưa kể đến màn đối đầu trực tiếp của phe thợ săn quỷ với Hạ Huyền Nhất Enmu sau khi Muzan (tổ tiên của loài quỷ, là con quỷ mạnh nhất trong truyện) đã tiêu diệt toàn bộ quỷ Hạ Huyền. Giới chuyên môn đánh giá cao chất lượng hình ảnh của Demon Slayer, khi các cảnh chiến đấu được tích hợp kỹ xảo, tạo nên những trận đánh hoành tráng. Kết hợp với đó là những màn vui nhộn khiến nhiều người xem hả hê.