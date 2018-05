Phim điện ảnh thứ 38 về mèo máy Doraemon bội thu tại Nhật

Con số này tương đương 53 triệu USD, đánh dấu phần ăn khách nhất trong sê-ri của Doraemon. Phần 38 xoay quanh cuộc phiêu lưu tới vùng đất mới của Nobita với nhóm bạn Jaian, Suneo và Shizuka. Nhờ bảo bối “bản đồ truy tìm kho báu” của Doraemon, Nobita cùng nhóm của mình bắt đầu hành trình trên con tàu mang tên Vầng hào quang Nobita. Thế nhưng, chưa kịp cập bến, cả nhóm đã bị hải tặc tấn công.



Trong lúc chống trả lại kẻ địch, Shizuka đã bị hải tặc bắt cóc. Những người còn lại đã may mắn chạy thoát, họ tình cờ gặp Flock, một cậu bé trôi dạt trên biển cùng con vẹt robot tên Quiz. Flock vốn là một thợ cơ khí vừa trốn thoát khỏi tàu của lũ hải tặc, cậu biết được bí mật quan trọng của hòn đảo kho báu.

Phiên bản lần này được biên kịch bởi nhà văn Kawamura Genki, người từng mang lại tiếng vang cho hàng loạt anime như Your name, The boy and The beast, dựa trên tiểu thuyết Đảo giấu vàng nổi tiếng của Robert Louis Stevenson.

Tại Việt Nam, Nobita và Đảo giấu vàng sẽ ra rạp vào ngày 25.5, đón đầu mùa lễ Quốc tế Thiếu nhi 1.6 năm nay.