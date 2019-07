Phim đồng tính Việt ‘Thưa mẹ con đi’ giản dị, gợi nhớ ‘Call me by your name’

Nam diễn viên chính của Thưa mẹ con đi là Lãnh Thanh - người từng nổi tiếng với các vai chính trong MV Duyên mình lỡ của Hương Tràm, Anh ơi ở lại - Chi Pu..., chia sẻ về vai diễn đồng tính trong bộ phim mới: "Với các bạn diễn nữ trước đây, tôi đều diễn kiểu vai gai góc, nhưng lần này, diễn cùng Gia Huy trong Thưa mẹ con đi, lại là một vai hết sức ngọt ngào". Còn diễn viên trẻ Gia Huy cho biết: “Chính các bộ phim nổi tiếng Call me by your name, Love Simon là nguồn cảm hứng lớn cho cho tôi hóa thân nhân vật đồng tính trong phim diễn cùng Lãnh Thanh".

Call me by your name của đạo diễn người Ý Luca Guadagnino từng là hiện tượng tại LHP Sundance đầu năm 2017 và sau đó được đề cử Oscar Phim hay nhất. Năm 2018, bộ phim Love Simon cũng được khán giả thế giới và Việt Nam đón nhận khi chiếu tại các rạp.

Diễn viên Gia Huy (trái) cho biết: "Nếu bạn diễn không phải là anh Thanh, có lẽ tôi không biết mình có diễn được cảm xúc như thế không".

Mùa hè năm nay, người yêu điện ảnh Việt Nam lại có dịp xôn xao trước những thông tin về dự án Thưa mẹ con đi của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, một tác phẩm hòa quyện giữa chất thơ của Call me by your name và câu chuyện gần gũi của Love Simon.

Thưa mẹ con đi giản dị và lôi cuốn

Bộ phim Thưa Mẹ con đi của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh đưa hai chàng trai về vùng nông thôn yên ả. Nhân vật Văn (Lãnh Thanh) và Ian (Võ Điền Gia Huy) từ Mỹ trở về quê hương của Văn tại Việt Nam. Đồng quê VN dung dị, nên thơ làm nền cho câu chuyện tình giữa hai chàng trai trẻ.

Cảnh trong phim Thưa mẹ con đi

Trong Love Simon, có một câu thoại nội tâm rất đáng giá của nhân vật Simon: "Tại sao người đồng tính phải công khai với xã hội?", cậu cho đó là điều không công bằng. Và đó cũng là tư tưởng xuyên suốt Thưa mẹ con đi. Tác phẩm không cố lên gân hay quá bi lụy như những tác phẩm khác cùng đề tài. Ngược lại, bộ phim lựa chọn lối kể chuyện nhẹ nhàng, xây dựng tâm lý nhân vật gần gũi với đời sống, nhưng cũng không kém phần tinh tế, sâu sắc.

Nam chính Lãnh Thanh có ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn lần này của mình: “Khi làm việc với êkip Thưa mẹ con đi về phim, tôi được gợi ý tìm xem Call me by your name bởi sự tương đồng về một câu chuyện nhẹ nhàng và dung dị. Thường mọi người sẽ nghĩ những câu chuyện gai góc, trái ngang mới khó nhưng với tôi, càng đơn giản lại càng đòi hỏi đầu tư nhiều cảm xúc”.

Diễn viên Lãnh Thanh (phải) cho biết: "Gia Huy là người yêu màn ảnh vừa nhẹ nhàng, ngây thơ, nhưng cũng rất tinh tế, thấu hiểu"

Về bạn diễn của mình trong Thưa mẹ con đi, Lãnh Thanh chia sẻ: “Nhân vật của Gia Huy vừa vô tư hồn nhiên, có phần tinh nghịch của một thanh niên lớn lên ở nước ngoài, vừa tinh tế và biết quan tâm đến người khác. Cậu như đối lập với miền quê mà Văn lớn lên”.

Về phần mình, Võ Điền Gia Huy cũng rất ấn tượng với vai diễn chính đầu tiên: “Đường dây câu chuyện tình cảm có thể khiến người khác liên tưởng đến tác phẩm Call me by your name đã quá nổi tiếng, nhưng Thưa mẹ con đi còn có một tuyến truyện khác cũng quan trọng là câu chuyện gia đình nhiều thế hệ ở nông thôn Việt Nam mà Huy cũng rất đồng cảm”.

Câu chuyện gia đình ấm áp bên cạnh tình yêu đẹp

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cho biết: “Tôi muốn đặt câu chuyện tình yêu của nhân vật vào bối cảnh gia đình. Nhân vật Văn và Ian vốn là hai thanh niên có nhiều hoài bão và nỗ lực . Cả hai giờ đây chỉ cần thổ lộ với gia đình, những người dành tình yêu và sự kỳ vọng lớn nhất cho mình. Đó là giây phút quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của Văn. Chỉ cần gia đình chấp nhận, cậu ấy không còn cần quan tâm đến cái nhìn của xã hội nữa”.

Cả hai nhân vật trong Thưa mẹ con đi cũng bị sự phản đối từ phía gia đình khi công khai đồng tính

Không thiếu những bộ phim lấy đề tài đồng tính khai thác tư tưởng kỳ thị, những khía cạnh khốc liệt của vấn đề như Boy Erased, Bridegroom..., nhưng Call me by your name; Love, Simon và giờ đây là Thưa mẹ con đi lại hướng đến một góc nhìn khác bao dung hơn. Giáo sư Perlman từng nói với con trai mình trong Call me by your name: "Ở địa vị của con, nếu có nỗi đau, hãy nuôi dưỡng nó và nếu ngọn lửa bùng lên, đừng dập tắt nó, đừng tàn bạo với nó”.

Đó cũng là thông điệp được thể hiện trong Thưa mẹ con đi. Tác phẩm không thuần túy là sự chống đối tiêu cực, tàn bạo của gia đình cùng xã hội, cũng không tô vẽ một màu hồng phi thực tế. Ở đó là sự giằng xé giữa tình yêu và nỗi sợ hãi.

Bộ phim Thưa mẹ con đi hi vọng sẽ đem đến cái nhìn lạc quan hơn về những cuộc tình đồng tính

Nghệ sĩ Hồng Đào, người thể hiện nhân vật người mẹ chia sẻ: “Tôi hiểu rằng nhân vật mà tôi thủ vai nhất thời chưa chấp nhận được ngay không phải vì ghét bỏ con mà vì sâu thẳm trong lòng, bà ấy lo lắng và sợ con mình sẽ bị mọi người xung quanh kỳ thị, dè bỉu”.

Bộ phim Thưa mẹ con đi có sự tham gia của Hồng Đào, Lãnh Thanh, Võ Điền Gia Huy, Hồng Ánh, NSƯT Lê Thiện, Kiều Trinh, Hà Linh, Thanh Tú, Lê Công Hoàng… sẽ chính thức công chiếu từ ngày 16.8 tại các rạp trên toàn quốc.