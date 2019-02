Phim hài Việt cạnh tranh với phim Châu Tinh Trì, Thành Long

Phim hài tiếp tục được ưa chuộng

Sau nhiều mùa phim tết “đổi gió” với những thể loại đa dạng từ tâm lý, tình cảm, hài đến kinh dị… nhưng đem lại doanh thu không mấy khả quan, một vài năm trở lại đây, các nhà làm phim bắt đầu quay lại với mảnh đất an toàn: phim hài. Bằng chứng là bốn phim Việt phát hành trong dịp xuân Kỷ Hợi gồm: Trạng Quỳnh, Cua lại vợ bầu, Táo quậy (cùng ra mắt vào mùng 1 Tết), 3D Cung tâm kế (phát hành mùng 8 Tết) đều "chiêu đãi" khán giả bằng những câu chuyện vui nhộn, lấy yếu tố hài hước, gây cười làm cảm hứng chủ đạo.

ẢNH: ĐPCC Vừa khuynh đảo phòng vé Tết 2018 với Siêu sao siêu ngố cán mốc trăm tỉ, đạo diễn Đức Thịnh lại tiếp tục trình làng Trạng Quỳnh, tác phẩm lấy cảm hứng từ nhân vật dân gian cùng tên

Trạng Quỳnh xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu của ba nhân vật Quỳnh, Xẩm (Trấn Thành thủ vai) và Điềm (Nhã Phương thủ vai). Không đơn thuần chỉ là một tác phẩm về nhân vật dân gian với những mưu mô, xảo trá của kẻ quyền uy, những oan khuất, tủi khổ của tầng lớp bị bóc lột, Trạng Quỳnh còn đan xen bằng những yếu tố hài hước, hóm hỉnh mà nhân vật phụ do Trấn Thành đảm nhiệm trình diễn trên phim. Cũng nhờ câu chuyện được kể lại dưới góc nhìn của một nhân vật vốn lém lỉnh và vui nhộn như Xẩm, yếu tố hài luôn được cài cắm trong nội dung phim.

ẢNH: ĐPCC Cua lại vợ bầu được dự đoán sẽ đem lại thành tích khả quan tại phòng vé Việt Tết này

Cũng trong mùa phim tết năm nay, Trấn Thành tiếp tục góp mặt trong một tác phẩm khác cùng chiếu đúng mùng 1 Tết là Cua lại vợ bầu. Trong phim, khán giả dễ dàng nhận ra anh không còn là nhân vật luôn làm trò hề, gây cười mà chuyển sang một nhân vật ù lì, hiền lành cùng câu chuyện tình yêu trớ trêu với Ninh Dương Lan Ngọc và Anh Tú.

Nếu nói Trấn Thành đã thoát khỏi hình ảnh của một diễn viên hài để đóng Đình Thoại trong Cua lại vợ bầu là chưa đúng. Bên cạnh những phân cảnh đầy cảm xúc mà nhân vật của anh đem lại, không thiếu những khoảnh khắc hài hước, dí dỏm được ông xã Hari Won thể hiện trên màn ảnh, chỉ có điều, đó là một kiểu gây cười khác trước.

Dù là bộ phim khai thác đề tài tình cảm, nhưng chỉ với sự góp mặt của dàn diễn viên: Mạc Văn Khoa, Hari Won, NSƯT Hữu Châu, Trung Dân, Lê Giang, Khả Như… cũng dễ dàng nhận ra yếu tố hài hước là một gia vị quan trọng của phim. Trước khi chính thức ra rạp, Cua lại vợ bầu đã sớm có suất chiếu sớm trong ba ngày 25, 26, 27.1 và kịp thu về hơn 12 tỉ đồng. Đây sẽ là khởi đầu suôn sẻ của tác phẩm trong bối cảnh quá nhiều đối thủ cạnh tranh.

ẢNH: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TRAILER Cùng ra mắt vào mùng 1 Tết nhưng Táo quậy có phần yếu thế hơn khi sở hữu dàn diễn viên khá an toàn

Trong đó, Táo quậy cùng ra rạp ngay mùng 1 Tết lại chọn câu chuyện về mối duyên tréo ngoe giữa ông Táo và vị gia chủ tên Minh lên màn ảnh rộng. Đây là tác phẩm đánh dấu lần đầu Hứa Minh Đạt đảm nhiệm vai chính. Bên cạnh danh hài 36 tuổi, phim còn có sự tham gia của Pom, gương mặt chuyên trị các vai hài hước, lầy lội của sê-ri Ghiền mì gõ cùng dàn sao quen thuộc như: Vân Trang, nghệ sĩ Trung Dân… Tuy nhiên, chất lượng của phim vẫn là một dấu chấm hỏi khi cả Hứa Minh Đạt và Pom đều là những cái tên chưa thật sự tạo sức hút đối với khán giả. Chưa kể chuyện phim có nhiều yếu tố kỳ ảo đòi hỏi kỹ xảo công phu nhưng kỹ thuật làm phim tại Việt Nam chưa thực sự đáp ứng.

ẢNH: ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TRAILER 3D Cung tâm kế cũng không hề kém cạnh khi quy tụ dàn diễn viên hài kỳ cựu

Thay vì tham gia cuộc đua phòng vé Việt ngay mùng 1 Tết, 3D Cung tâm kế lại đi một bước khiêm nhường hơn khi chọn ra mắt vào mùng 8 Tết. Phim chuyển thể từ vở kịch từng rất thành công của NSND Hồng Vân với những câu chuyện tranh đấu nơi cung đình. Đặc biệt, nhìn vào dàn diễn viên toàn những cái tên nổi danh của làng hài như: Thúy Nga, Minh Nhí, NSND Hồng Vân, “Mr. Cần Trô” Xuân Nghị… sẽ lại đem đến những tình huống hài hước, vui nhộn cho cuộc chiến chốn thâm cung.

Việc cùng lúc đưa một loạt phim hài lên chiếu tết có thể được xem là một quyết định an toàn khi trong không khí ngày xuân, khán giả ưa chuộng những tác phẩm vui vẻ, nhẹ nhàng thay vì những tình tiết phức tạp như nhiều thể loại khác. Thế nhưng, liệu phim hài Việt đủ níu chân người xem khi "đụng độ" hàng loạt siêu phẩm đến từ các thương hiệu điện ảnh đình đám của Hollywood lẫn Hoa ngữ?

Hàng loạt tác phẩm quốc tế ''đổ bộ'' phòng vé Việt

Không chỉ có phim hài trong nước mà hàng loạt tác phẩm quốc tế đình đám cũng chọn thời điểm Tết Nguyên đán để "tấn công" phòng vé Việt.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER Tân vua hài kịch, "ngựa chiến" mùa Tết 2019 của Châu Tinh Trì đang được quảng bá rầm rộ

Đến hẹn lại lên, cứ đúng dịp tết, “vua hài” Châu Tinh Trì lại khuấy đảo màn ảnh rộng với một tác phẩm mang đậm phong cách làm phim vui nhộn và “lầy lội” của mình. Đúng mùng 1 Tết năm nay, siêu sao Hồng Kông chính thức cho ra rạp Tân vua hài kịch, “hậu duệ” của Vua hài kịch từng “làm mưa làm gió” cách đây đúng 20 năm.

Mọi năm, phim của Châu Tinh Trì luôn là đối thủ mạnh nhất của phim Tết Việt và năm nay cũng không ngoại lệ. Sự trở lại của thương hiệu phim đã quá nổi tiếng năm 1999 sẽ khiến Cua lại vợ bầu, Trạng Quỳnh hay Táo quậy phải dè chừng.

ẢNH: IQIYI MOTION PICTURES Thành Long cũng tiếp tục tham gia cuộc đua phim Tết sau một năm vắng bóng màn ảnh rộng

Cuộc đua mùa phim Tết 2019 còn có thêm sự tham gia của Thành Long với Cuộc chiến âm dương, tác phẩm lấy cảm hứng từ bộ truyện Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh. Sự trở lại của siêu sao võ thuật Hồng Kông sau hàng loạt scandal bủa vây cũng được khán giả mong đợi không kém tác phẩm của Châu Tinh Trì. Không quá đề cao những chi tiết hài hước, vui nhộn mà xoáy sâu vào những câu chuyện kỳ quái, Cuộc chiến âm dương sẽ là đối trọng của Tân vua hài kịch ở mảng phim ngoại.

Cả Châu Tinh Trì và Thành Long đều là hai thương hiệu đình đám bảo chứng cho chất lượng và quy mô của tác phẩm. Sự góp mặt của hai tên tuổi kỳ cựu này khiến nhiều nhà làm phim Việt khá lo lắng khi “đụng độ” ngay ngày đầu tiên của năm mới. Trấn Thành, nam diễn viên có tận hai phim ra mắt vào ngày 5.2 (tức mùng 1 Tết) cho biết khi nghe Cua lại vợ bầu và Trạng Quỳnh sẽ cùng cạnh tranh với Châu Tinh Trì lẫn Thành Long, bản thân anh có phần lo lắng. Tuy nhiên, danh hài 31 tuổi cho biết anh hi vọng hai đứa con tinh thần của mình sẽ được đón nhận tích cực từ khán giả.

ẢNH: UNIVERSAL Phần ba của loạt phim Bí kíp luyện rồng cũng trở lại phòng vé vào đúng dịp Tết 2019

Ngoài Châu Tinh Trì và Thành Long, phim tết năm nay còn có sự tham gia của hai thương hiệu hoạt hình nổi tiếng Hollywood là How to Train Your Dragon: The Hidden World (Bí kịp luyện rồng 3) được khởi chiếu mùng 2 Tết và The Lego Movie 2 (ra mắt vào mùng 4 Tết). Trong đó, Bí kíp luyện rồng đang nhận được “mưa” lời khen từ giới phê bình và được dự đoán sẽ là cái tên khuấy đảo phòng vé đầu năm. Trang Rotten Tomatoes chấm phim 100% trong khi IMDb đánh giá tác phẩm ở mức 8,1/10. Tuy không cạnh tranh gay gắt như những cái tên nêu trên nhưng cả hai cái tên đều sở hữu sức hút nhất định, nhất là khán giả độ tuổi thiếu nhi, rộng ra là các gia đình có con nhỏ. Đó còn chưa kể các phần trước đó của hai siêu phẩm hoạt hình trên đều đạt doanh thu phòng vé khả quan.