Phim ngắn do Nhã Phương sản xuất và đóng chính được chiếu tại Cannes

Từ năm 2004, Short Film Corner (Góc phim ngắn) của Cannes trở thành một sự kiện thu hút sự quan tâm của các nhà làm phim. Tại đây, có hàng ngàn phim ngắn được gửi đến nhưng chỉ một số ít được chọn trình chiếu trước giới chuyên môn.

Năm nay, bên cạnh vai trò diễn viên, Nhã Phương cũng âm thầm thử sức mình với vai trò nhà sản xuất trong phim ngắn Infill & full set. Bất ngờ là bộ phim của cô vinh dự trở thành một trong những phim được chọn để trình chiếu tại Short Film Corner.

Nhã Phương xuất hiện trong bộ vest trắng Tham dự LHP Cannes, nữ diễn viên có dịp gặp gỡ, giao lưu với nhiều nhà sản xuất phim trên thế giới

Phim do nhà làm phim Đào Đức Hải lên kịch bản và đạo diễn. Đây cũng là phim tốt nghiệp được đánh giá xuất sắc của anh tại khoa Falcuty of Arts and Creative Industries thuộc Trường Middlesex University (London, Anh). Bộ phim lấy bối cảnh tại London, kể về số phận một phụ nữ Việt Nam nhập cư bất hợp pháp, bị mắc giữa ranh giới đạo đức của một người lương thiện và một kẻ phạm pháp.

Trong phim, Nhã Phương cũng đồng thời đảm nhận vai chính với hình ảnh một bà mẹ trẻ mang bầu 6 tháng, vừa phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của bộ di trú Anh, vừa phải tìm việc làm trái phép trong các tiệm nail của người Việt tại London để trang trải cuộc sống.

Đây có thể xem là vai diễn vô cùng đáng nhớ của Nhã Phương và mở ra cho cô một bước ngoặt mới. Khi biết Infill & full set được chọn, Nhã Phương đã lập tức đến Cannes theo lời mời của ban tổ chức. Tại đây, nữ diễn viên còn được tham dự một số hoạt động bên lề dành cho các nhà sản xuất như các buổi hội thảo, giao lưu, tham gia góc nghệ sĩ hay các đêm tiệc của chương trình…