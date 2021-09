Phim Pháp về nạn phá thai bất hợp pháp đoạt giải Sư tử vàng LHP Venice 2021

Bộ phim của nữ đạo diễn Pháp gốc Lebanon Audrey Diwan (41 tuổi) khiến khán giả tại LHP Venice 2021 phải trầm trồ về cảnh quay đẹp bên cạnh chân dung Anne (Anamaria Vartolomei đóng) - một sinh viên trẻ mang thai tuyệt vọng khi thấy cơ hội hoàn thành việc học của mình tuột khỏi tầm tay. Khi kỳ thi cuối cấp đến gần và cuộc sống của cô bắt đầu gặp trở ngại, Anne nhận ra vòng bụng của mình ngày càng lớn ở mức báo động, buộc cô đối mặt với nỗi xấu hổ và đau đớn khi phá thai, ngay cả khi cô phải ngồi tù để làm điều đó.

L'événement lấy bối cảnh ở Pháp vào năm 1963 nhưng chủ đề vẫn phù hợp cho đến tận ngày nay. Audrey Diwan nói với khán giả sau khi phim trình chiếu rằng phim rất thời sự khi cuộc tranh luận về phá thai lại bùng phát ở Mỹ sau khi Texas áp dụng luật mới chống phá thai.

“Tôi đã làm bộ phim này với sự tức giận, với ham muốn thể hiện đề tài này bằng con tim và cái đầu của mình”, nữ đạo diễn nhìn nhận.

Phim do Audrey Diwan chỉ đạo đoạt giải cao nhất, phù hợp cho một LHP có nhiều câu chuyện về phụ nữ mạnh mẽ, trong thời điểm mà phong trào #MeToo xuất hiện rầm rộ, tạo dấu ấn trong ngành điện ảnh

Jane Campion (New Zealand) đoạt giải Sư tử bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất ẢNH: USA TODAY

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết tự truyện cùng tên xuất bản năm 2000 của nữ văn sĩ Pháp Annie Ernaux, L'événement khiến khán giả chìm đắm trong những tổn thương riêng tư của nhân vật chính Anne.

“Trên trường quay, tôi luôn nghĩ: đừng nhìn Anne mà hãy là Anne”, Diwan nói. Cô là nữ đạo diễn thứ 6 giành chiến thắng LHP Venice. L'événement cũng là bộ phim Pháp thứ hai đoạt giải tại một LHP lớn kể từ khi Titane của Julia Ducournau nhận giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes vào tháng 7.2021. Đây là năm thứ 2 liên tiếp phim của nữ đạo diễn thắng giải cao nhất LHP Venice. Năm 2020, Nomadland của nữ đạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao đoạt Sư tử vàng.

Jane Campion (New Zealand) đoạt giải Sư tử bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim từ năm 1920 The Power of The Dog. Bà cho biết: “Thật tuyệt vời khi bạn đã biến điều này thành hiện thực. Điều đặc biệt đối với chúng tôi là những người làm phim có mặt ở đây để sống cùng khán giả và trải nghiệm những gì chúng tôi mơ ước”.

Giải của Ban giám khảo thuộc về đạo diễn người Ý Paolo Sorrentino với The Hand of God ẢNH: USA TODAY

Các giải thưởng khác bao gồm Giải thưởng lớn của Ban giám khảo thuộc về đạo diễn người Ý Paolo Sorrentino với The Hand of God - bộ phim mang đậm dấu ấn cá nhân của ông về việc mất cả cha lẫn mẹ khi còn ở tuổi thiếu niên.

Penelope Cruz (Tây Ban Nha) đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc khi vào vai một bà mẹ đơn thân trong Parallel Mothers của Pedro Almodovar. Giải Nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về John Arcilla đến từ Philippines với phim On The Job: The Missing 8 do Erik Matti đạo diễn.

LHP Venice lần thứ 78 kết thúc cuộc đua tranh giải phim kéo dài 11 ngày. Các nhà phê bình gọi 21 phim tranh Sư tử vàng năm nay là những bộ phim hay nhất vì nhiều bộ phim bị trì hoãn ra rạp vì đại dịch Covid-19