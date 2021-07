Phim ‘Titane’ gây tranh cãi của nữ đạo diễn Pháp đoạt Cành cọ vàng LHP Cannes 2021

Bộ phim giàu trí tưởng tượng Titane về kẻ giết người hàng loạt của nữ đạo diễn Pháp Julia Ducournau đã vượt qua 23 ứng cử viên khác để đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2021.

Trong một khoảnh khắc bối rối khi được hỏi bằng tiếng Pháp, đạo diễn Mỹ Spike Lee bất ngờ công bố phim chiến thắng Cành cọ vàng - phim hay nhất, thay vì đó là kết quả sau cùng.

Dù sao thì đó không phải là khoảnh khắc ngớ ngẩn của lễ trao giải. Tại lễ trao giải Oscar 2017, phim nhạc kịch La La Land được MC công bố không chính xác - là phim hay nhất, thay vì Moonlight.

Julia Ducournau (37 tuổi), trở thành nữ đạo diễn thứ hai giành được giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes. Bộ phim Titane đầy bạo lực, trong đó nhân vật nữ chính quan hệ tình dục với một chiếc xe hơi, khiến các nhà phê bình bị chia rẽ, một số khen ngợi sự độc đáo của phim nhưng những người khác lại chê bai cách tiếp cận điên cuồng và lộn xộn.

Sharon Stone, nữ đạo diễn Julia Ducournau, Vincent Lindon, Agathe Rousselle và Spike Lee (từ trái qua) trong lễ trao giải Cành cọ vàng LHP Cannes 2021 ẢNH: REUTERS

Các nhà phê bình phim thuộc kênh truyền hình BBC cho biết: “Ảo tưởng đẹp đẽ, tăm tối, xoắn xuýt qua phim của Julia Ducournau như bộ truyện tranh đầy ác mộng nhưng tinh quái về tình dục, bạo lực, ánh sáng u ám và âm nhạc dồn dập. Phim không thể đoán trước được kết cuộc sẽ đi đến đâu”. Còn trưởng ban giám khảo LHP Cannes Spike Lee nói: “Tôi chưa bao giờ xem một bộ phim nào trong đời mô tả một phụ nữ ve vuốt một chiếc xe Cadillac”.

Julia Ducournau trước đó đã đạt được thành công với phim Raw vào năm 2016. Người phụ nữ duy nhất trước cô giành được giải Cành cọ vàng của LHP Cannes 1993 là Jane Campion với tác phẩm The Piano.

Cảnh trong phim Titane ẢNH: CNN

Sau khi giải Cành cọ vàng, những giải khác được công bố bao gồm Leos Carax là đạo diễn xuất sắc nhất (phim Annette). Hamaguchi Ryusuke và Takamusa Oe của Nhật Bản giành giải kịch bản hay nhất (Drive My Car). Renate Reinsve nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong phim The Worst Person in The World của Joachim Trier, một bộ phim hài lãng mạn hiện đại đã gây được tiếng vang lớn với giới phê bình. Caleb Landry Jones đóng chính trong bộ phim Úc Nitram giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Giải Ban giám khảo dành cho phim hay nhất thuộc về hai bộ phim Ahead's Knee của Nadav Lapid (Israel) và Memoria của Apichatpong Weerasethakul (Thái Lan). Giải thưởng Grand Prix thuộc về 2 phim: A Hero của Asghar Farhadi và Compartment No.6 của Juho Kusomanen.

LHP Cannes 2021 khép lại với giải thưởng lớn hạng mục Nhãn quan độc đáo (Un Certain Regard) được trao trước đó cho bộ phim Nga Unclenching the Fists của đạo diễn Kira Kovalenko.