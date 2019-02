Phim về ác ma ghê rợn bậc nhất Mỹ Latin tung trailer rùng rợn

Hãng Warner Bros vừa tung trailer của The Curse of La Llorona với những khung cảnh rùng rợn, cùng hình ảnh thóp tim. Lần này, bộ phim mới nhất đến từ nhà sản xuất vũ trụ kinh dị The Conjuring đưa khán giả về lại năm 1973 tại Los Angeles, với nhân vật chính là Anna Garcia (Linda Cardellini thủ vai), một nhân viên công tác xã hội góa chồng đang nuôi nấng hai con nhỏ.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER La Llorona thoắt ẩn thoắt hiện trong trailer mới

Khi tới điều tra vụ việc một bà mẹ bị buộc tội bạo hành trẻ em, Anna đã phát hiện ra những bí ẩn khó có thể giải thích trong vụ án này. Càng ngày, cô càng nhận ra sự trùng hợp ghê rợn giữa vụ việc của bà mẹ kia và những hiện tượng siêu nhiên xảy ra với chính gia đình mình, mà đứng đằng sau không ai khác chính là ác ma than khóc trong truyền thuyết La Llorona. Trước mối hiểm họa có thể ập đến hai người con của mình bất kỳ lúc nào, Anna buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của một thầy cúng địa phương để tống khứ ác quỷ trở lại nơi mụ thuộc về.

Phim dựa trên câu chuyện dân gian nổi tiếng của Mexico, phim kể lại truyền thuyết về La Llorona - một phụ nữ lang thang từ đời này sang đời khác, không ngừng than khóc để tìm lại đứa con bị chết đuối của mình. Qua những câu chuyện được kể lại, bà ta chỉ xuất hiện khi mặt trời lặn, cất tiếng khóc ai oán và bắt trẻ con ném xuống sông suối cho chết đuối để trả thù cho nỗi đau mất con của ả.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER Ác quỷ than khóc reo rắc nỗi sợ hãi vào gia đình nhỏ của Anna Garcia

The Curse of La Llorona được sản xuất bởi James Wan, cái tên vừa đem về doanh thu tỉ đô cho Warner Bros. với bom tấn Aquaman. Lần này, “phù thủy phim kinh dị” bắt tay cùng đạo diễn Michael Chaves, người được giao trọng trách đảm nhiệm phần 3 của "bom tấn" kinh dị Ác ma than khóc (dự kiến ra mắt vào năm 2020).

Phim chính thức khởi chiếu vào ngày 19.4 trên toàn thế giới. Với lần ra mắt sắp tới, The Curse of La Llorona cũng mở đường cho nhiều phim kinh dị của Warner Bros trình diện khán giả toàn cầu trong năm 2019. Trong số đó phải kể đến Annabelle 3 (dự kiến phát hành vào 3.7) và It: Chapter Two (được lên kế hoạch trình làng 6.9 tới).