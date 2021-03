Phim về nạn diệt chủng Srebrenica nhận đề cử Oscar 2021

Trong phim Quo Vadis, Aida? vừa nhận đề cử Oscar, nữ đạo diễn Jasmila Zbanic mô tả lại vụ lực lượng người Serb ở Bosnia thảm sát hơn 8.000 đàn ông và trẻ em trai Hồi giáo hồi năm 1995. Nữ phiên dịch làm việc tại căn cứ Liên Hiệp Quốc ở Srebrenica, một thị trấn ở miền đông Bosnia, đã chứng kiến mọi việc.

Nữ phiên dịch Aida Selmanagic do diễn viên Jasna Djuricic thủ vai, phải vật lộn để cứu chồng và hai con trai của mình trong bối cảnh các quan chức Liên Hiệp Quốc bối rối, bất lực khi lực lượng Serbia của tướng Ratko Mladic làm chủ tình hình.

“Đối với chúng tôi, bộ phim này gióng lên hồi chuông nhắc nhở rằng nạn diệt chủng Srebrenica không thể bị phủ nhận hoặc lãng quên”, nữ đạo diễn Bosnia Jasmila Zbanic nói sau khi phim được đề cử Oscar.

Người Serb ở Bosnia và đồng minh thời chiến của họ là Serbia phủ nhận vụ thảm sát ở Srebrenica cấu thành tội diệt chủng. Năm 2017, tòa án tội ác chiến tranh của Liên Hiệp Quốc ở The Hague (Hà Lan) đã kết án Ratko Mladic chung thân vì tội diệt chủng.

“Đề cử giải Oscar rất quan trọng bởi vì trong suốt 26 năm qua, chúng tôi luôn tìm kiếm sự thật và chờ đợi công lý”, Chủ tịch Hiệp hội các bà mẹ Srebrenica - Munira Subasic nói. Bà mất con trai và chồng trong vụ thảm sát cùng với 22 người thân khác.

Nữ đạo diễn Jasmila Zbanic từng đoạt giải Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin 2006 qua phim Grbavica , đề cập đến tác động của cuộc chia tách đầy bạo lực của Nam Tư trong những năm 1990 đối với xã hội Bosnia.

Các phim còn lại trong danh sách đề cử Phim quốc tế xuất sắc của giải Oscar 2021 gồm: Another Round (Đan Mạch), Em của thời niên thiếu (Hồng Kông), Collective (Romania), The Man Who Sold His Skin (Tunisia).