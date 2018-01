Những giải thưởng khác

Phim hài - ca vũ nhạc xuất sắc: Lady bird; Đạo diễn xuất sắc: Guillermo del Toro (The shape of water); Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại chính kịch: Gary Oldman (Darkest hour); Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài - ca vũ nhạc: James Franco (The disaster artist); Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hài - ca vũ nhạc: Saoirse Ronan (Lady bird); Phim hoạt hình xuất sắc: Coco; Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: In the fade (Đức); Phim truyền hình chính kịch xuất sắc: The handmaid’s tale; Phim truyền hình hài - ca vũ nhạc xuất sắc: The marvelous Mrs.Maisel...