Phim Việt về hành trình cận tử dự Liên hoan phim Busan 2021

Phim do Marcus Mạnh Cường Vũ đạo diễn, nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Điệp và Nguyễn Trinh Hoan. Cùng với Memento Mori: Nước, Việt Nam còn một dự án nữa được lựa chọn là If wood could cry, it would cry blood của đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan, nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh