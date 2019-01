Phương Anh: Từ cô bé tỉnh lẻ đến ca sĩ được yêu thích dòng nhạc bolero

Sau 2 năm nỗ lực, cô gái nhỏ nhắn đến từ phố núi Buôn Ma Thuột đã nhận được nhiều giải thưởng từ khán giả yêu thích bình chọn.

Nhắc tới 'Phương Anh bolero', mọi người nhớ đến một cô gái có đôi mắt buồn nhiều tâm sự, cùng giọng ca ngọt ngào nhưng cũng khắc khoải để len lỏi tận sâu vào lòng người nghe.

Khi còn là cô bé sinh năm 1993, quê ở Buôn Ma Thuột với hoàn cảnh gia đình khó khăn: bố bị tai nạn, nhà đông anh chị em nên mẹ và cô phải bươn chải, chạy ăn từng bữa, 'Phương Anh bolero' chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ bước lên sân khấu lớn và trở thành ca sĩ thành công như ngày hôm nay.

Chính tuổi thơ nhiều cơ cực, nghe riết những bản bolero từ nhỏ mà xóm làng mở hằng ngày, để rồi Phương Anh tự lúc nào ngấm dần dòng nhạc này và thường lẩm nhẩm hát theo như một tâm tình vơi đi bầu tâm sự. Lớn lên, cô thi tuyển vào Nhạc viện TP.HCM và theo học trung cấp thanh nhạc để trau dồi giọng hát.

Ở thời điểm trước thềm xuân mới Kỷ Hợi 2019 này, cô học trò nhỏ của ca sĩ Quang Linh đã nhận được tình cảm yêu mến và hâm mộ từ đông đảo khán giả khắp các tỉnh thành trong nước lẫn hải ngoại. Đó là một thành công đáng kể, nhưng không bất ngờ lắm bởi Phương Anh là một giọng hát bolero hay, có chất riêng.

'Phương Anh bolero' là một giọng hát thực lực, có chất riêng

Được đề cử vào top 5 hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng với ca khúc Mưa chiều miền Trung (sáng tác: Hồng Xương Long) cùng với 4 ca sĩ dòng nhạc này là Phi Nhung, Thu Hằng, Tố My, Quỳnh Trang, cô ca sĩ mới nổi của dòng nhạc bolero - Phương Anh đã xuất sắc vượt lên trên, đoạt được giải Mai Vàng 2018. Cô cũng đoạt thêm giải top 10 Nghệ sĩ được yêu thích nhất năm 2018 trong hệ thống giải thưởng này.

* Từ ngày bước ra khỏi cuộc thi Thần tượng bolero 2016, Phương Anh đã có vị trí nhất định trong lòng khán giả, Phương Anh có thấy mình đã chinh phục được đam mê và biến giấc mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng từ ngày nhỏ thành sự thật của hiện tại?

- Ở một góc độ nào đó thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được sống và làm việc, cống hiến hết mình bằng đam mê nghiệp hát. Nhưng nếu nói mình chinh phục được đam mê thì có lẽ chưa đâu ạ. Vì bản thân tôi thấy mình còn vụng về, ít kinh nghiệm nên vẫn cảm giác chưa hoàn toàn chinh phục được khán giả. Để chinh phục được khán giả, tôi nghĩ mình còn phải cố gắng hơn nữa, trau dồi giọng hát hơn nữa và tận hiến hơn nữa…

Với sự nghiêm túc trên con đường mình đã chọn, và để chinh phục khán giả tôi nghĩ mình cần phải có thêm nhiều thời gian, phải cố gắng hơn để trau dồi bản thân và cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật để khán giả càng yêu quý giọng hát của mình hơn, nên sau khi tốt nghiệp khoa thanh nhạc – Nhạc viên TP.HCM, tôi đã đăng ký học thêm thanh nhạc nâng cao với mong muốn sẽ có giọng hát hoàn hảo hơn nữa, thể hiện được cái hồn của những ca khúc bolero để đi vào lòng người một cách truyền cảm nhất và hay nhất.

* Nhiều người khá ngạc nhiên khi biết mặc dù lịch biểu diễn của Phương Anh dày đặc trong và ngoài nước nhưng vẫn thấy Phương Anh hát phục vụ ca đoàn nhà thờ. Phải chăng hình ảnh một ca sĩ giản dị, gần gũi, hòa đồng với mọi người mới là Phương Anh?

- Cách đây 4 năm, lúc đó tôi đang là ca sĩ hát nhạc trẻ, ước mơ của tôi là được trở lại Nhạc viện để học cao hơn. Nhưng để thi vào Nhạc viện hệ đại học, khả năng đậu của các thí sinh rất thấp vì đòi hỏi cao, mà tôi thì lại không có thời gian ôn thi do mải đi hát kiếm tiền mưu sinh. Lúc đó, tôi luôn cầu nguyện nếu mình đậu được vào Nhạc viện thì sẽ mang lời ca tiếng hát phục vụ cộng đồng dân Chúa. May mắn là lời cầu nguyện của tôi đã được Ngài giúp thành hiện thực, cho nên tôi đã mang lời ca tiếng hát của mình để phục vụ cho cộng đoàn dân Chúa thay cho lời cảm ơn đến Người vì đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Tôi nghĩ ơn trên đã ban cho tôi lời ca tiếng hát thì tất nhiên mình sẽ mang lời ca tiếng hát của mình phục vụ lại cho mọi người. Có lẽ vì tính Phương Anh thích mọi thứ đơn giản từ trang phục cho tới giao tiếp nên mọi người thường bảo tôi là giản dị và gần gũi đó ạ.

Phương Anh với Cúp Mai Vàng dành cho Ca sĩ hát nhạc trữ tình được yêu thích nhất 2018

* Giành được giải Mai Vàng hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng hay nhất, vượt lên trên nhiều ca sĩ nổi tiếng khác, cảm giác khi nhận tin của Phương Anh ra sao vì không thấy Phương Anh có mặt trực tiếp nhận giải thưởng này do kẹt show?

- Khi biết mình được lọt vào đề cử giải Mai Vàng thì tôi đã nhận lịch biểu diễn trước tại quê hương Buôn Ma Thuột do Công ty Đồng Dao tổ chức. Tôi tâm niệm, nơi nào khán giả yêu thương thì mình không thể vắng mặt trừ trường hợp bất khả kháng. 4 đề cử khác là chị Phi Nhung, Tố My, Quỳnh Trang, Thu Hằng đều là những giọng ca đã được khẳng định. Nên tôi nghĩ mình được lọt vào danh sách đề cử là may mắn lắm rồi. Trước khi ra sân khấu biểu diễn ở Buôn Ma Thuột, tôi bàng hoàng và vui sướng nhận được tin mình nhận giải Mai Vàng. Mọi thứ diễn ra với tôi như một giấc mơ, lúc đó tôi đã khóc trước khi lên sân khấu, sau đó bình tĩnh lại rồi thì thăng hoa hơn khi hát những bài sau. Nguyên một đêm đó, tôi đã không ngủ được vì sợ khi mình tỉnh dậy thì tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi (cười).

Mặc dù không được trực tiếp nhận giải nhưng để có được giải thưởng này, tôi hiểu đó là tất cả sự yêu thương của khán giả dành cho; và mình đi hát để phục vụ khán giả thương yêu mình đó cũng là cách tôi tri ân những người đã giúp tôi có được giải thưởng cao quý này.

Phương Anh cho biết sẽ nỗ lực nhiều hơn trong các sản phẩm âm nhạc mới để đáp lại sự yêu mến của khán giả trong và ngoài nước

* Với những thành công đang có, Phương Anh nghĩ mình có được là do tài năng, may mắn hay là sự nỗ lực của bản thân?

- Bất cứ giải thưởng nào cũng cần đến sự may mắn. Tuy nhiên, may mắn không tự nhiên đến với mình mà đòi hỏi phải có sự nỗ lực của bản thân và phần lớn là nhờ đến công lao của khán giả đã không ngừng bầu chọn cho tôi. Tôi thấy mình thật may mắn vì có được những người đã thật sự yêu thương và ủng hộ hết mình như vậy.

* Sắp tới, Phương Anh có kế hoạch hay dự án âm nhạc gì để tiếp tục chinh phục khán giả?

- Một ca sĩ thành công thì bên cạnh sự nỗ lực từ bản thân, chính sự yêu mến của khán giả mới là yếu tố quyết định. Tôi cảm thấy tự hào với những gì mà “Ngọc nữ bolero Phương Anh trong lòng khán giả” đã kiên trì trong suốt bao năm theo nghề hát với nhiều thăng trầm. Hiện giờ, thật sự tôi thấy mình có một áp lực thật lớn, đó là phải làm sao để luôn xứng đáng với sự tin yêu của khán giả. Tôi hiểu rằng, đạt được giải thưởng đã khó, giữ được tình cảm của mọi người lại càng khó hơn. Chính vì vậy, tôi sẽ phải cố gắng, tập luyện nhiều hơn, sáng tạo hơn nữa trong các ca khúc và album mới sẽ phát hành nay mai nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu giải trí cho quý khán giả thân yêu của mình.

* Cảm ơn Phương Anh đã chia sẻ và chúc bạn năm mới sự nghiệp ca hát sẽ thành công hơn nữa!