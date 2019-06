Phương Uyên rơi nước mắt khi khen Quang Trung

Đặc biệt, nhạc sĩ Phương Uyên chính là người đứng sau hỗ trợ đàn em của Huỳnh Lập.

Với các clip ca hát trên mạng, hầu hết khán giả bất ngờ khi nghe giọng hát ngọt ngào của một diễn viên gắn liền với những tiểu phẩm, video hài như Quang Trung. Khác với bề ngoài luôn mang đến tiếng cười cho khán giả, giọng hát của Quang Trung được khen ngợi là da diết, sâu lắng và nhiều cảm xúc. Trong đó, MV cover Mình yêu nhau từ kiếp nào của nam diễn viên còn bất ngờ nhận được 40 triệu lượt xem trên YouTube

ẢNH: LÊ HUY Quang Trung làm rung động khách mời trong khán phòng khi hát live

Dù nhận được sự ủng hộ với một hướng đi khác, Quang Trung chia sẻ với MC Minh Xù và khán giả rằng bản thân anh thực sự rất run và hồi hộp khi ra sản phẩm mới, sợ rằng khán giả sẽ có cái nhìn khắt khe với mình vì xuất thân là một diễn viên “lấn sân” sang làng nhạc. Tuy nhiên, việc thể hiện ca khúc trực tiếp tại khán phòng với sự đệm đàn của chính cô giáo Phương Uyên, Quang Trung đã nhanh chóng nhận được sự khích lệ mạnh mẽ từ khán giả và các khách mời như Tùng Leo, Huỳnh Lập, Nam Thư, Tú Vi, Văn Anh, Hải Triều, BB Trần, Minh Dự, Phạm Hồng Phước, Tú Hảo, Pha Lê, Trúc Nhân, Thiều Bảo Trang, Lê Dương Bảo Lâm, Chí Thiện, Jun Phạm… Anh bật mí dù việc phát hành chính thức MV đầu tay có thể được xem là một cột mốc trong việc “lấn sân” làng nhạc, nhưng bản thân Quang Trung cũng thực hiện MV này phần lớn lý do là vì chính cảm xúc của bản thân, vì niềm đam mê của chính mình.

ẢNH: LÊ HUY Lần hiếm hoi xuất hiện tại sự kiện, vợ chồng Khởi My - Kevin Khánh khiến Quang Trung xúc động

Nói về học trò, nữ nhạc sĩ Phương Uyên đã dành khá nhiều lời có cánh. Cô thậm chí rơi nước mắt khi cảm động trước thành quả của học trò mà còn cho biết bản thân rất quý mến Quang Trung vì tinh thần lạc quan, tích cực và thái độ sống lễ phép, đáng yêu. Cựu giám đốc âm nhạc The Voice cho biết Quang Trung là một trong những học trò mà cô cực kỳ thương yêu vì anh luôn nỗ lực trong mọi hoàn cảnh và luôn giữ được nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng đến mọi người. Đó là lý do vì sao Phương Uyên rất nhiệt tình trong việc hỗ trợ học trò mình trong việc hoàn thành sản phẩm âm nhạc đầu tay. Chính cựu thành viên nhóm Ba con mèo cũng là người đã thuyết phục quán quân The Voice Vũ Thảo My “nhường lại” cho Quang Trung bản hit do chính Vũ Thảo My sáng tác.