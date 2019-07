Phương Vy bị Hoàng Nhật Nam hủy tiết mục trước đêm chung khảo ‘Miss World Vietnam’

Trong đêm chung khảo phía Bắc Miss World Vietnam, màn trình diễn mở màn của Phương Vy Idol và 34 thí sinh nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Trên nền nhạc Fuego mạnh mẽ, sôi động, các thí sinh kết hợp với giọng ca Có đôi lần để mang lại nhiều cảm xúc, truyền tải thông điệp về sự nữ quyền đến người xem. Tuy nhiên, ít ai biết trước đó tiết mục của Phương Vy Idol tại chung khảo phía Bắc Miss World Vietnam từng bị hủy bỏ vào phút chót.

Ban đầu, Phương Vy lựa chọn ca khúc Run The World, bản hit của Beyoncé để trình diễn trong đêm thi quan trọng này. Tuy nhiên, ở phút cuối cùng, đạo diễn Hoàng Nhật Nam bất ngờ hủy bỏ dù mọi công tác chuẩn bị từ trang phục, đạo cụ, hòa âm phối khí đã được hoàn thiện. Chia sẻ về lý do đưa quyết định mạo hiểm này, nam đạo diễn cho biết: “Tôi muốn tạo ra sự mới mẻ và hấp dẫn cho sân khấu của Miss World Vietnam. Tiết mục Run The World do Phương Vy thể hiện bị hủy bỏ bởi một sự cố bất ngờ mà không ai lường trước được. Ca khúc được Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2019 sử dụng trong phần trình diễn bikini của họ. Vì không muốn có sự trùng hợp hay so sánh nên tôi quyết định đổi bài ngay trong đêm”.

Màn trình diễn nóng bỏng của Phương Vy trong đêm chung khảo Ảnh: BTC

Khi chuyển sang phương án mới, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng Phương Vy đã phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị mọi thứ từ đầu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chi phí, nhân lực cho màn trình diễn tăng lên gấp đôi. Giọng ca Có đôi lần thừa nhận cô khá bất ngờ trước quyết định của nam đạo diễn. Cô tâm sự: “Việc bỏ tiết mục cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị mọi thứ lại từ đầu mà thời gian lại quá gấp rút, thực sự đó cũng một áp lực cho tôi và ê-kíp của mình. Nhưng với sự thuyết phục của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tôi tin đó là một quyết định đúng đắn và mọi người cùng nỗ lực vì chương trình”.

Phương Vy chia sẻ cô và đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã cùng nhau bàn bạc để tìm kiếm một giai điệu phù hợp, đảm bảo màn trình diễn tốt nhất. Khi tìm thấy Fuego, cả hai gật gù tâm đắc và không ngần ngại cùng ê-kíp thức trắng nhiều đêm liền để hoàn thiện màn trình diễn này. Bên cạnh tiết mục của Phương Vy, màn trình diễn áo dài trên nền nhạc Trịnh, sự kết hợp giữa Trọng Hiếu và màn biểu diễn bikini cũng nhận được lời khen ngợi từ phía khán giả nhờ độ hoành tráng và ý nghĩa.