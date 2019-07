Phương Vy và Hồ Trung Dũng lồng tiếng Việt cho Vua sư tử

Phim kể lại toàn bộ câu chuyện nguyên gốc của Vua sư tử năm 1994, xoay quanh chú sư tử Simba với hành trình trưởng thành và giành lại ngai vàng vốn thuộc về mình. Bằng kỹ xảo đồ họa hiện đại và âm nhạc sống động, Vua sư tử năm 2019 (ảnh) mang tới trải nghiệm mới cho khán giả. Để biến siêu phẩm này thành live-action, Disney đã tập hợp đội ngũ ngôi sao hùng hậu. Lồng tiếng cho cặp đôi Simba - Nala là hai “giọng ca vàng” Donald Glover và Beyoncé. Hai nghệ sĩ đình đám của làng giải trí được mong chờ sẽ mang đến màu sắc mới lạ cho phim, đặc biệt là phần nhạc với ca khúc bất hủ Can you feel the love tonight. Elton John cũng sẽ kết hợp cùng Beyoncé góp thêm một ca khúc mới.