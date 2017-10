My Little Pony: The Movie là phiên bản điện ảnh làm lại từ loạt phim hoạt hình ăn khách cùng tên của hãng Hasbro. Với nhân vật trung tâm là những cô nàng ngựa Pony vốn đã trở nên thân thuộc và gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ trên khắp thế giới, phim xoay quanh hành trình giải cứu vùng đất Equestria xinh đẹp của công chúa Twilight Sparkle và những người bạn của mình.



Không chỉ sở hữu điểm mạnh là nội dung ý nghĩa, phần âm nhạc sôi động, hiệu ứng đồ họa trau chuốt mà My Little Pony: The Movie gây ấn tượng với khán giả, đặc biệt là các em thiếu nhi với tạo hình vui nhộn, rực rỡ và đáng yêu của 6 thành viên nhà ngựa Pony hay còn được biết đến với cái tên: nhóm Mane 6.

Nhóm Mane 6 bao gồm Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy và Rarity. 6 thành viên đại diện cho 6 tính cách, màu sắc và dấu ấn khác nhau. Nếu công chúa Twilight Sparkle là biểu tượng cho những điều kì diệu của phép thuật, của sự giỏi giang, tốt bụng thì Rainbow Dash là một cô ngựa rất dũng cảm, táo bạo và tràn đầy tự tin. Trong khi đó, Applejack là người rất đáng tin cậy và trung thành, Pinkie Pie lại là cô bé vui tính, lạc quan trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Fluttershy nhút nhát là hiện thân của lòng tốt còn Rarity rộng lượng là một người vô cùng khéo tay và luôn hết mình quan tâm bạn bè.

Đảm nhận công đoạn lồng tiếng cho những nhân vật vô cùng dễ thương trong phim chính là các sao nữ đình đám Hollywood bao gồm nữ diễn viên của Guardian of the Galaxy - Zoe Saldana, nữ diễn viên Tara Strong, Emily Blunt và nữ ca sĩ Sia.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 20.10.

Thiên Minh