Qua rồi thời 'trâu đi tìm cọc', MLee thả thính Quốc Anh đáng yêu trong MV mới

Sự trở lại ấn tượng của Mlee

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ sau Cuộc đua kỳ thú 2019, MLee và Quốc Anh đã chính thức phát hành MV Yêu thôi chờ chi vào tối 25.9. Nếu khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ của MLee trong các sản phẩm trước, đặc biệt là MV dance Bad Gal cách đây 9 tháng thì Yêu thôi chờ chi đánh dấu màn lột xác ấn tượng của nữ ca sĩ xinh đẹp lai 3 dòng máu này.

Sản phẩm được xem là phần 2 của I like you được MLee ra mắt vào năm 2015. Ca khúc này đã được MLee viết vào mùa Valentine năm nay, tức là đã được ấp ủ khá lâu trước khi ra mắt. Phần nội dung bài hát được lấy cảm hứng từ bộ phim Nghìn lẻ một đêm do Đặng Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính. Đó là câu chuyện tình yêu khá đặc biệt khi nữ chính là người chủ động và quyết tâm theo đuổi, bảo vệ tình yêu của mình đến cùng.

MV Yêu thôi chờ chi phát hành độc quyền trên NhacCuaTui nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả Ảnh: NhacCuaTui

MLee tiết lộ lời bài hát dựa trên cảm xúc thật của mình nên cô chỉ mất 1 ngày để hoàn thành. “Thật ra ban đầu, MLee chỉ nghĩ viết ca khúc Yêu thôi chờ chi để lưu giữ cảm xúc chứ không nghĩ đến việc sẽ sử dụng như một sản phẩm chính thức. Bởi vì, bài hát cũng hơi teen, không phù hợp với phong cách của MLee lúc đặt bút viết. Nhưng khi Cuộc đua kỳ thú lên sóng, team hồng của MLee và Quốc Anh may mắn nhận được nhiều sự quan tâm và yêu thương của khán giả. Mặt khác, sau khi dừng chân tại top 5, MLee và Quốc Anh bị trêu là đua thì hay mà chặng đường đua kết thúc hơi không có hậu. Cho nên, để cái kết trọn vẹn hơn, MLee quyết định ra mắt MV này như sản phẩm kỷ niệm chặng đường vừa qua và cũng là đáp lại tình cảm của mọi người dành cho 2 chị em”, MLee tâm sự.

Khán giả ủng hộ “cọc đi tìm trâu”

Ca khúc Yêu thôi chờ chi thuộc thể loại EDM, Pop và R&B, được hòa âm phối khí bởi producer Nghị Martin. Với sự cố vấn của nhạc sĩ AVi Kim Anh, phần melody của bài hát được hoàn thiện và catchy hơn. Không chỉ gây nghiện với phần điệp khúc ngập tràn "thính" như “Anh ơi, anh là cả một bầu trời bao la/Anh à, anh làm em rung động đấy anh à anh ơi/Đừng chơi trò chờ đợi nữa nha/Lớn rồi, đừng lãng phí thời gian thử nhau nữa mà”… lập tức đánh trúng tim các cô gái.

Có thể thấy, với sản phẩm âm nhạc lần này, MLee không chỉ phát huy tối đa sở trường của mình là rap mà còn gây ấn tượng bởi hình ảnh một cô gái cá tính, chủ động tấn công chàng trai mà mình yêu thích.

Nhiều khán giả không ngần ngại chia sẻ lời bài hát trên trang cá nhân như một cách “thả thính” hay gửi link nhạc trên NhacCuaTui đến “crush” của mình để khéo léo bày tỏ tình cảm. Trong đó, không ít ý kiến cho rằng thời đại 4.0, việc con gái chủ động thể hiện tình cảm hay “cọc đi tìm trâu” là khá phổ biến.

Khán giả ủng hộ việc “cọc đi tìm trâu” của MLee trong MV Ảnh: NVCC

Có thể thấy, tuy chỉ dừng chân tại top 5 nhưng đội Hồng vẫn nhận được khá nhiều sự yêu mến của khán giả vì sự đáng yêu lẫn độ “hợp cạ” của cả hai. Trong khi MLee gây ấn tượng mạnh với sự thông minh, tinh tế cùng thể lực tốt vượt bậc so với các thí sinh nữ khác trong cuộc thi thì Quốc Anh lại nhận được nhiều lời khen bởi sự cố gắng và tinh thần chơi hết mình.

Với MV lần này, chàng diễn viên điển trai cũng gây bất ngờ với khả năng ca hát dù đó không phải thế mạnh của mình. Sự cố gắng của anh đã giúp tinh thần của ca khúc được truyền tải trọn vẹn đến khán giả. Vốn được nhận xét là “thánh biểu cảm”, Quốc Anh đã thể hiện những biểu cảm đa dạng trong MV, từ sự đáng yêu, tinh nghịch, giận dỗi cho đến quan tâm, cưng chiều người yêu đều “ghi điểm” tuyệt đối trong mắt fan.

Những biểu cảm nhăng nhít của Quốc Anh góp phần làm MV thêm đáng yêu Ảnh: NVCC

Ngoài ra, thành công của MV phải kể đến việc xây dựng theo khung hình vuông, tạo cảm giác lạ mắt, lấy tone hồng làm màu sắc chủ đạo cùng sự đầu tư trang phục kỹ lưỡng, thu hút ánh nhìn ngay từ những giây đầu tiên. Cũng bởi thế mà tuy chỉ quay trong studio nhưng nhờ biểu cảm lầy lội, đáng yêu của MLee và Quốc Anh mà sản phẩm đã chiếm được nhiều cảm tình của khán giả.

Yêu thôi chờ chi đánh dấu màn hợp tác lần đầu của MLee và Quốc Anh nhưng lại vô cùng ăn ý. Cả hai cũng bật mí sau MV sẽ còn có những dự định riêng, hứa hẹn mang đến cho khán giả những sản phẩm nghệ thuật chất lượng trong thời gian tới.