‘Quái vật nhạc số’ Kpop - AKMU chào tiếng Việt khi giới thiệu album mới tại Việt Nam

AKMU chính thức trở lại đường đua âm nhạc với album mới Next episode. Nhân dịp album được phát hành trực tuyến tại trị trường Việt Nam, AKMU đã gửi lời chào bằng tiếng Việt đến khán giả: “Xin chào Việt Nam, chúng mình là AKMU. Album mới nhất Next episode của chúng mình đã chính thức phát hành. Thưởng thức ngay nhé”.

NAKKA là bài hát chủ đề của Next episode, có sự góp giọng của IU. Tác phẩm được thành viên Chanhyuk lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng The Greatest Showman nhằm gửi đi thông điệp đầy hy vọng: "Dù có phải ngã xuống hố sâu đến đâu, chỉ cần bạn giơ tay nắm lấy mình, thì mọi chuyện cũng chẳng còn gì quan trọng nữa".

AKMU là nhóm nhạc Hàn Quốc gồm hai anh em ruột Lee Chan Hyuk và Lee Su Hyun. Nhóm được mệnh danh là “quái vật nhạc số” khi sở hữu hàng loạt bản hit dẫn đầu các bảng xếp hạng ở xứ sở kim chi, như How can I love the heartbreak, you're the one I love, 200%, Time and fallen leaves, Re-bye.