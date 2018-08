Quán quân 'Duyên dáng bolero' Mỹ Ngọc: 'Có người đã gửi đơn tố tôi mua giải'

Vượt qua Bích Ly và Trương Diễm trong đêm chung kết, Trần Mỹ Ngọc giành giải quán quân Duyên dáng bolero với phần thưởng 150 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300 triệu đồng. Thế nhưng phải sau một tháng cô mới "rửa giải" bởi tranh thủ hoàn thành và giới thiệu album kỷ niệm với chương trình mang chủ đề Dáng ngọc bolero.

Đến chúc mừng giọng ca xứ Huế có sự góp mặt của những nghệ sĩ đàn anh, đàn chị như nghệ sĩ Bảo Trí và bà xã Kim Tuyết, ca sĩ Cẩm Vân, ca sĩ Mỹ Huyền - một trong ba giám khảo chính Duyên dáng Bolero, ca sĩ Quang Hà, nhạc sĩ Dũng Đà Lạt, Vũ Quốc Việt...

Mỹ Ngọc chia sẻ cô không bao giờ quên được chặng đường gần nửa năm vất vả để vượt qua 30 thí sinh tham dự cuộc thi. Trong đó chuyện hậu trường "dậy sóng" giữa các người đẹp cũng không ít. Cô kể: "Thực ra ngay từ khi bắt đầu vào cuộc thi đã có nhiều lời đồn thổi ác ý cho rằng Ngọc mua giải với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Và thí sinh ẩn danh đó nộp đơn hẳn hoi lên ban tổ chức và đài THVL. Ngọc cảm thấy kỳ lạ và cũng áp lực vì mình tham gia cuộc thi bằng sự cố gắng thực lực".

Mỹ Ngọc và đạo diễn Lê Nghĩa

Để trấn an các thí sinh và dẹp tin đồn, Mỹ Ngọc cho biết ban tổ chức cũng có họp các thí sinh và làm rõ tiêu chí của cuộc thi để tất cả an tâm thi cử. "Không chỉ vậy, có nhiều sự việc diễn ra liên tục như book show mờ ám, tặng quà giá trị lớn bí danh... như muốn gài bẫy Ngọc để tôi vướng scandal. Cũng may nhờ vào sự thẳng thắn và người quản lý hỗ trợ, Ngọc đã vượt qua những chuyện không hay", cô nói thêm.

Người đẹp xứ Huế chỉ thừa nhận duy nhất người đàn ông "bí ẩn" giúp cô đăng quang, đó chính là đạo diễn Lê Nghĩa. Còn nhớ tiết mục kết Duyên dáng Bolero, Trần Mỹ Ngọc đã khiến khán giả vỡ òa cảm xúc với ý tưởng Ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ trong phần diễn ấn tượng của mình. Và đó là nhờ công dàn dựng tài hoa của đàn anh.