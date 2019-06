Quán quân 'Thần tượng Bolero 2016' Trung Quang: Tôi chọn 'con đường chậm mà chắc'

Sau thành công tại sân chơi âm nhạc và tạo cho mình một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả, Trung Quang tự tin thực hiện dự án USB - The best of Trung Quang's Songs.

Trung Quang muốn đa dạng thể loại nhạc để khán giả không bị nhàm chán - Ảnh: NVCC