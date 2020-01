Quán quân 'Vietnam Idol Kids' Thiên Khôi tiết lộ dự án âm nhạc dài hơi 2020

Trong bộ ảnh mới vừa tung ra, khán giả bất ngờ trước sự thay đổi về ngoại hình, thần thái của giọng ca nhí tài năng Thiên Khôi ngày nào. Không còn mái tóc Maika đặc trưng, Thiên Khôi mang đến hình ảnh “soái ca” đầy cá tính nhưng không kém phần lịch lãm.

Ngoài gu thời trang sành điệu, Thiên Khôi ngày càng định hình được cá tính âm nhạc của bản thân. Khi mỗi lần tái xuất, Khôi đều mang đến sự đổi mới trong cách sáng tác giai điệu lẫn ca từ. Ngay cả những màn trình diễn sân khấu, Thiên Khôi đã cho thấy khả năng làm chủ sân khấu, biết cách đưa khán giả hòa vào ca khúc của mình.

Kể từ sau khi đăng quang cuộc thi Vietnam Idol Kids 2017 và chiến thắng tại Phiên bản hoàn hảo 2017, Thiên Khôi đã cho ra mắt nhiều MV được khán giả yêu thích như: Nắng vui, Là tôi và âm nhạc (hát cùng Văn Mai Hương ), Tung tăng, Be the one you want, Em không yêu tôi.