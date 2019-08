Quang Lê bất ngờ nắm tay, công bố 'vợ tương lai' trên sóng truyền hình

Tập 9 Ai sẽ thành sao vừa lên sóng tối 11.8, trong vòng thi Phong cách các thí sinh trình diễn những ca khúc sở trường để chinh phục bộ tứ quyền lực: Cẩm Ly - Quốc Đại, Minh Tuyết, Quang Lê. Điểm vòng Phong cách được cộng với kết quả vòng trước để quyết định thí sinh được bước tiếp vào vòng sau.

Mở màn chương trình, Quốc Đại khiến cả trường quay hoang mang vì bất ngờ “bỏ rơi” chị Tư để “đi tu”. Cụ thể nam ca sĩ khiến Cẩm Ly bơ vơ một mình để phụ diễn cho học trò Ngọc Luyến. Thể hiện ca khúc Lan và Điệp 4, Quốc Đại cùng nữ học trò đã hóa thân thành chú tiểu trong cùng một ngôi chùa. Dù đã giả trai xuống tóc nhưng nàng Lan do Ngọc Luyến sắm vai vẫn luôn đau đáu về mối tình xưa, chưa dứt được bụi trần. Trong một lần thơ thẩn đi chôn xác bướm cũng như chôn vùi tình cảm dành cho Điệp, Lan không may bị chú tiểu Quốc Đại bắt gặp. Nhìn đồng môn vương vấn chuyện hồng trần, Quốc Đại liền nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. Sự xuất hiện của nam ca sĩ chính là điểm nhấn cũng như chất xúc tác giúp học trò hoàn thành trọn vẹn vai Lan.

Khi tiết mục kết thúc, Quốc Đại liền chia sẻ về lý do bỏ mặc Cẩm Ly: “Thực sự Đại xin phép đi tu một chút để hỗ trợ thí sinh của mình thôi… mà nhờ đi như vậy mới thấy vị trí của mình có rất nhiều người hăm he trong đó có Quốc Bảo và Quang Lê. Đứng ở trong cánh gà là Đại nghe được hết nha”.

Bỏ Cẩm Ly bơ vơ trên ghế nóng, Quốc Đại quyết định “lên chùa tu” Ảnh: Ngọc Trường

Lý do khiến nam huấn luyện viên “dằn mặt” hai nam đồng nghiệp vì khi anh vắng mặt thì Trương Quốc Bảo và Quang Lê đã thay phiên chiếm ghế nóng. Khi nghe Cẩm Ly tâm sự Quốc Đại vắng mặt do giận dỗi, nam MC vui mừng giới thiệu mình chính là người đồng hành mới của giọng ca Mình ơi: “Anh Đại ơi, dù đang ở một phương trời xa xôi nào đó thì em xin phép anh hôm nay ngồi bên cạnh chị Tư, không phải cố tình chiếm chỗ anh đâu mà tại vì chị Tư muốn vậy anh nhé. Hi vọng rằng em và chị sẽ trở thành một cặp đôi ăn ý không cãi vã như với anh Đại”.

Không ủng hộ cặp đôi mới, Quang Lê liền “nói xéo”: “Không biết sẽ hòa thuận được bao lâu hay là sẽ tiếp tục mâu thuẫn mãnh liệt hơn”. Sau đó, nhân cơ hội Trương Quốc Bảo lên sân khấu giới thiệu tiết mục, giọng ca Người phu kéo mo cau liền tiến đến bên Cẩm Ly và nói: “Tư có biết là em rất thích Tư không? Để em ngồi với Tư đi”. Nhưng không may cho cả hai, bạn đồng hành của chị Tư đã nhanh chóng xuất hiện, giành lại vị trí của chương trình.

Quang Lê đòi thay thế Quốc Đại để ngồi cạnh huấn luyện viên Cẩm Ly Ảnh: Ngọc Trường

Cũng trong chương trình, có thể nói Bằng Chương là chàng trai “si tình nhọ nhất” của chương trình khi liên tục bị cướp người thương trên sân khấu. Sau khi lấy nước mắt khán giả bằng mối tình éo le với Ngọc Luyến trong ca khúc Đón dâu tuần trước, đến với phần thi trong tuần này, Bằng Chương lại tiếp tục kể câu chuyện tình oan trái của mình với Cô Ba do Trang Tuyền thủ vai. Dù thường xuyên tíu tít bên nhau nhưng bỗng một ngày, Trang Tuyền lại gửi thiệp hồng khiến anh hoang mang tột độ. Hóa ra, cô Ba Trang Tuyền đã bỏ Bằng Chương bơ vơ với mối tình chớm nở để kết hôn với con trai phú ông.