Trong tập 6 Tuyệt đỉnh song ca, cặp thí sinh “hotboy mắt hí” Đức Trí và “hotgirl triệu like” Ngọc Nguyên, đối đầu cùng hai thí sinh nhỏ tuổi nhất Khánh Huế - Mỹ Hoa là một trong những tiết mục để lại nhiều ấn tượng. Tứ ca “học trò” đã mang đến một phần thi đầy hoài niệm với liên khúc Tình thơ - Phượng hồng. Trong đó Mỹ Hoa và Khánh Huế vẫn đang là học sinh trung học.

Tiết mục của bốn thí sinh được ca sĩ Cẩm Ly khen là: “Hay, chắc, hòa quyện đẹp”. Còn nhạc sĩ Minh Vy thì cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã “hối lộ” ê-kíp để phần âm thanh vang, sáng hơn khiến tiết mục thu hút như vậy. “Trước tiết mục của đội Mr. Đàm, bạn đều chạy đi đâu đó chừng 2 phút, chắc chắn là không phải đi vệ sinh mà là chạy lên anh âm thanh. Hoặc là bánh kẹo hoặc là bánh mứt, bánh ít trần cho anh âm thanh. Đoạn là áo ai bay, đoạn bay nó rất bay bổng, là do âm thanh…”, nhạc sĩ Minh Vy lên tiếng.

Bên cạnh phần hát, phần diễn của các thí sinh cũng rất dễ thương, đúng hình ảnh của các cô cậu học trò. Nhưng ca sĩ Cẩm Ly cũng nhắc nhở riêng Ngọc Nguyên rằng: “Em có một vóc dáng, hình thể đẹp, diễn tốt nhưng trong bối cảnh này mình làm hẳn là cô cậu học trò, nên cần tiết chế chút xíu để thấy đẹp hơn, khung cảnh học sinh trọn vẹn hơn”. Ông xã của chị Tư cũng vào vai giám thị khó tính khi cho rằng tóc của Đức Trí không được phù hợp: “Không biết thời này ra sao, nhưng thời bài Tình thơ xuất hiện, nếu đầu mà trắng trắng vậy là học sinh cá biệt đó. Nếu kỹ thì kỹ luôn, sao không mua bình xịt đen?”. Nhưng Mr. Đàm đã ngay lập tức lên tiếng bảo vệ học trò. Anh cho biết chính Đức Trí đã nhắn tin hỏi anh về đầu tóc, nhưng anh trấn an cậu bé rằng: “Không sao hết, vì thời học sinh Hưng từng là một học sinh cá biệt”.

Trong khi đó, nhạc sĩ Hoài An lại bị cuốn hút bởi cô bé Khánh Huế. Hoài An cho biết: “Rất thích phần trình diễn của Khánh Huế trên sân khấu, có một cái năng lượng rất là lạ, hát rất thoải mái và hạnh phúc”. Tuy nhiên, điểm khiến các huấn luyện viên “sốc” trong phần nhận xét tiết mục một lần nữa đến từ ca sĩ Quang Lê. Khi MC Chí Thiện mời nhạc sĩ Hoài An - tác giả của bài Tình thơ nhận xét, ca sĩ Quang Lê một lần gây bất ngờ khi nói: “Ủa thế hóa ra ông này là tác giả bài Tình thơ hả?”. Trước phát biểu của giọng ca hải ngoại, các huấn luyện viên khác cũng như khán giả trường quay chỉ còn biết… nhìn nhau cười vì nhạc sĩ Hoài An và Quang Lê ngồi cùng ghế nóng với nhau đã một thời gian.

Với tiết mục xuất sắc này, cả 4 thí sinh Đức Trí - Ngọc Nguyên và Khánh Huế - Mỹ Hoa đều đã được trao cơ hội đi tiếp. Hai huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng - Vũ Quốc Việt cũng lựa chọn những học trò sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình tại chương trình gồm: Đinh Nhân, Đan Phượng, Duy Tài, Tùng Chinh, Thiên Vũ, Đức Hạnh.

Hồng Nhi

Ảnh: Triều Sumo