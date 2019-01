Quốc Cơ, Quốc Nghiệp mong muốn lập kỷ lục Guinness tại Việt Nam

Quốc Cơ cho biết trước đó, cả hai nhận nhiều lời mời từ các chương trình tìm kiếm tài năng nhưng đều từ chối và quyết định dự thi Britain’s Got Talent vì đây là cái nôi của format truyền hình này. Ông xã Hồng Phượng chia sẻ: “Trước đêm bán kết, Quốc Nghiệp bị té đập đầu rất mạnh, nhưng cả hai đã cố gắng thể hiện thật tốt để có mặt trong đêm chung kết. Cả hai muốn giới thiệu nghệ thuật xiếc đến thế giới nên quyết tâm hoàn thành bài thi của mình dù bị chấn thương nặng. Đó cũng chính là lý do chúng tôi chọn áo dài in cờ Việt Nam để dự thi”.

Bên cạnh đó, Quốc Cơ còn chia sẻ việc gặp áp lực trong đêm thi chung kết. Anh cho biết vì khán giả cổ vũ quá to nên anh mất tập trung, phải đứng rất lâu trên cột trụ. Phải mất gần 1 phút định thần, diễn viên xiếc mới dám thực hiện cú nhảy quyết định. Anh tiết lộ cú nhảy đó khá nguy hiểm vì không đeo dây bảo hiểm sau khi cam kết không truy cứu trách nhiệm với ban tổ chức.

Ảnh: NVCC Nguyên Khang bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho anh em nhà họ Giang

Trước những chia sẻ chân thành đó, Nguyên Khang gợi ý cặp "hoàng tử xiếc" kết hợp nghệ thuật xiếc gắn với những địa danh như Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Đà Nẵng, Hà Nội… để giới thiệu cảnh đẹp của Việt Nam với thế giới. Quốc Cơ tiết lộ cả hai cũng đang ấp ủ dự định này và sẽ thực hiện trong năm 2019. Bên cạnh đó, hai anh em bật mí sẽ xin xác lập kỷ lục Guinness tại Việt Nam và thực hiện bộ phim tài liệu về cuộc đời mình. Nguyên Khang hào hứng cho biết anh rất hâm mộ hai anh em và sẽ ủng hộ bằng cách dẫn họp báo ra mắt, cùng kêu gọi fan mình đến xem phim.

Ảnh: NVCC Á hậu Phương Nga cũng là khách mời đặc biệt trong chương trình

Cũng trong chương trình, Phương Nga thoải mái chia sẻ về danh hiệu Á hậu Việt Nam 2018 cũng như hành trình đại diện nước nhà “chinh chiến” tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2018. Người đẹp nhắn nhủ đến các bạn nữ có ước mơ thi sắc đẹp: “Hãy trau dồi tiếng Anh, bản lĩnh và thường xuyên rèn luyện thể thao để tạo cho mình lợi thế khi đến với các cuộc thi thế giới”.

Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi gặp lại MC Nguyên Khang và tiết lộ: “Tôi thần tượng Nguyên Khang từ khi còn đi học, lúc nghe anh dẫn trên radio. Lần đầu gặp anh ngoài đời, tôi hơi bất ngờ vì anh khá đẹp trai”. Đáp lại tình cảm của chân dài, Nguyên Khang tiết lộ ngay lần đầu tiên gặp Phương Nga tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, anh đã rất ấn tượng bởi chân dài nhanh nhẹn và tiếng Anh tốt. Anh cũng gửi lời chúc mừng đến những thành tích ấn tượng mà người đẹp đạt được trong năm.