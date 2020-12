‘Quỷ lùn’ Peter Dinklage đóng siêu anh hùng trong phim mới

Xuất hiện trong phim mới Toxic Avenger, nam diễn viên Peter Dinklage sẽ thể hiện nhân vật một người đàn ông ngã vào thùng hóa chất độc hại, bỗng biến thành “dị nhân” với ngoại hình xấu xí và bị mọi người xa lánh. Dù vậy, anh nỗ lực chiến đấu dưới cái tên siêu anh hùng Toxie để giải cứu con trai, bạn bè và đồng đội của mình ra khỏi bàn tay kẻ xấu.

Toxic Avenger làm lại từ bộ phim hài - hành động The Toxic Avenger sản xuất với kinh phí thấp nhưng thu về thành công sau khi phát hành vào năm 1984. Tựa phim sau đó kéo dài đến phần thứ 4, trở thành tác phẩm mang tính biểu tượng của công ty Troma Entertainment - nơi sản xuất nhạc kịch, phim hoạt hình và truyện tranh Marvel. Năm 2018, Legendary Entertainment tuyên bố mua lại bản quyền và cho biết sẽ đưa tác phẩm lên màn ảnh rộng, theo Variety.

Khán giả trông đợi tạo hình và màn thể hiện vai ‘dị nhân’ Toxie của ‘quỷ lùn’ Peter Dinklage ẢNH: MEGA, TROMA

Theo mô tả từ nhà sản xuất, Toxic Avenger sẽ phá vỡ và tái thiết những nguyên tắc mà bộ phim siêu anh hùng có câu chuyện tương tự Deadpool (2016) từng làm. Nhiều khán giả háo hức trông đợi màn “so kè” giữa anh lính đánh thuê Deadpool đến từ nhà Marvel Studios với siêu anh hùng Toxie mà tài tử Peter Dinklage sắp thể hiện, bởi hai nhân vật đều có ngoại hình kỳ dị và từng chiến đấu bảo vệ người thân trước cái ác.

Hai đạo diễn của bộ phim gốc năm 1984 là Kaufman và Michael Herz đóng vai trò nhà sản xuất. Họ cũng chính là nhà sáng lập thương hiệu Troma Entertainment. Macon Blair đảm nhận trọng trách“cầm trịch” phiên bản mới. Blair từng đạo diễn bộ phim I Don't Feel at Home in This World Anymore (2017), giành giải thưởng tại Liên hoan phim Sundance 2017. Anh là nhà sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim Blue Ruin (2014) của Jeremy Saulnier.

“Quỷ lùn” Peter Dinklage sinh năm 1969, nổi danh với vai diễn gã lùn Tyrion Lannister trong bom tấn truyền hình ăn khách Game of Thrones (tựa Việt: Trò chơi vương quyền), giúp ông 4 lần giành giải Emmy ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Một số dự án nổi bật khác mà ngôi sao người Mỹ góp mặt bao gồm Avengers: Infinity War (2018), X-Men: Days of Future Past (2014) và phim kinh dị I Care a Lot công chiếu tại Liên hoan phim Toronto năm nay.