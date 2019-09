‘Quỷ lùn’ Peter Dinklage nhận giải Emmy thứ 4 nhờ vai diễn trong ‘Game of Thrones’

Lễ trao giải Emmy lần thứ 71 vừa khép lại vào tối 22.9 (giờ Mỹ) đã chứng kiến chiến thắng vang dội của Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) trên sân khấu danh giá. Trong đó, đáng chú ý nhất phải là chiến thắng của nam diễn viên Peter Dinklage ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong loạt phim chính kịch. Thành tích mới nhất của nghệ sĩ cao 1,32m đánh dấu lần thứ 4 anh sở hữu tượng vàng Emmy trong sự nghiệp diễn xuất lâu năm của mình. Đáng chú ý, cả 4 lần Peter Dinklage được xướng tên trên sân khấu lễ trao giải uy tín này đều nhờ vai diễn gã lùn Tyrion Lannister trong Trò chơi vương quyền. Trước đó, nhân vật này từng giúp nghệ sĩ 50 tuổi nhận giải thưởng tương tự vào các mùa giải: 2011, 2015 và 2018.

Nam diễn viên 50 tuổi không kìm được xúc động trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu và cầm tượng vàng Emmy thứ 4 trong sự nghiệp ẢNH: REUTERS

Phát biểu trong giây phút nhận giải, “quỷ lùn” Peter Dinklage xúc động: “Tôi cảm thấy thật may mắn khi được là một thành viên của một cộng đồng đầy lòng vị tha và đa dạng như thế này… Đã 10 năm kể từ khi tôi gặp David Benioff và Dan Weiss (hai nhà sáng lập nên thương hiệu Game of Thrones) tôi từng không hề biết rằng mình sẽ tham gia vào vai trò gì nhưng tôi luôn nhận thức rõ ràng rằng hai người họ rất thông minh. Chúng tôi đã không làm gì khác ngoài việc cùng nhau nỗ lực và vui cười. Dave, Dan và cả đoàn đã vượt qua thật nhiều khó khăn cùng nhau và tôi sẵn sàng trải qua điều đó một lần nữa mà chẳng cần nghĩ ngợi gì”.

Gã lùn Tyrion Lannister là nhân vật phụ không thể thiếu khi nhắc đến loạt phim Game of Thrones ẢNH: HBO

“Mặc dù các giải Emmy vẫn luôn ưu ái màn trình diễn của Peter Dinklage trong Game of Thrones nhưng tối nay anh ấy đã có một cuộc cạnh tranh công bằng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim chính kịch”, trang Deadline đánh giá về chiến thắng của nam nghệ sĩ sinh năm 1969. Bằng chứng là diễn viên này đã phải đánh bại hàng loạt đối thủ nặng ký khác như Michael Kelly (House of Cards), Jonathan Banks và Giancarlo Esposito (Better Call Saul), Alfie Allen và Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones) cùng với Chris Sullivan (This Is Us) để giành lấy tượng vàng danh giá.

Mùa 8 bị chê tơi tả, Trò chơi vương quyền vẫn đủ sức thắng giải Phim truyền hình hay nhất năm ẢNH: HBO

Bên cạnh chiến thắng của Peter Dinklage, Game of Thrones đã đem về 11 tượng vàng khác ở 1 hạng mục chính và 10 hạng mục phụ. Dẫu mùa cuối vấp phải những ý kiến chê bai từ khán giả, Trò chơi vương quyền vẫn trở thành chủ nhân giải thưởng Phim truyền hình xuất sắc nhất - hạng mục được mong chờ nhiều nhất tại Emmy.

Một điều đáng tiếc của Game of Thrones ở lễ trao giải năm nay có lẽ là việc phim để vuột mất giải Nam và nữ diễn viên xuất sắc nhất. Trước đó, “mẹ Rồng” Emilia Clarke và “Jon Snow” Kit Harington đều có mặt trong danh sách đề cử của hai hạng mục nói trên. Như vậy, sau 8 mùa ra mắt khán giả, Trò chơi vương quyền đã đem về tổng cộng 59 tượng vàng Emmy.