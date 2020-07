'Quý ông' Jung Woo Sung và Lee Jung Jae tái hợp trên màn ảnh sau 21 năm?

Ngày 24.7, công ty điện ảnh Megabox Plus M tiết lộ hai nam tài tử Lee Jung Jae và Jung Woo Sung sẽ tham gia bộ phim Hunt (tạm dịch: Săn lùng). Theo trang Soompi, đây là dự án đánh dấu sự tái ngộ của đôi bạn thân sau 21 năm, kể từ lần cuối đóng chung trong phim City of the Rising sun (tựa Việt: Thành phố mặt trời mọc) của đạo diễn kỳ cựu Kim Sung Su vào năm 1999.

Hunt là bộ phim hành động xoay quanh các đặc vụ của Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) là Park Pyung Ho và Kim Jung Do, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ truy đuổi các điệp viên Triều Tiên. Lee Jung Jae sẽ vào vai Park Pyung Ho, đồng thời đảm nhiệm vai trò đạo diễn của bộ phim. Trang Soompi tiết lộ nam diễn viên Lee Jung Jae mất đến 4 năm để hoàn thiện kịch bản. Trong khi đó, Jung Woo Sung đang cân nhắc cho vai diễn Kim Jung Do. Với tình bạn gắn kết nhiều năm, dự án đầu tiên do Lee Jung Jae làm đạo diễn nhiều khả năng sẽ nhận được cái gật đầu từ Jung Woo Sung.

Jung Woo Sung (phải) và Lee Jung Jae sắp đối đầu phòng vé với ‘Steel Rain 2: Summit’ và ‘Deliver Us From Evil’ Ảnh: Vogue

Nam diễn viên Jung Woo Sung nổi tiếng với danh xưng “quý ông được phái nữ khao khát nhất làng giải trí Hàn Quốc” và là “hoàng tử trong mơ của mọi ngôi sao nữ”. Trong khi đó, bạn thân Lee Jung Jae là một trong những ngôi sao được trả cát-xê cao nhất làng phim ảnh xứ kim chi, từng là Ảnh đế Rồng Xanh nhờ bộ phim An Affair (1998). Sau nhiều năm, cả hai vẫn giữ được tình bạn bền chặt và cùng nhau thành lập công ty quản lý nghệ sĩ Artist Company, giúp đỡ cho nhiều nghệ sĩ tài năng như: Go Ara, Go Ah Sung, Park So Dam, Kim Eui Sung…

Trong khi chờ đợi cuộc tái hợp của Jung Woo Sung và Lee Jung Jae trong dự án Hunt, khán giả còn có cơ hội chứng kiến màn đối đầu phòng vé của cả hai qua các tác phẩm cá nhân sắp ra mắt. Jung Woo Sung sẽ trở lại trong phim Steel Rain 2: Summit (Cơn mưa thép 2: Hội nghị thượng đỉnh), công chiếu ngày 29.7. Một tuần sau (ngày 5.8), bộ phim hành động Deliver Us From Evil (Từ vùng đất quỷ) của Lee Jung Jae cũng ra rạp.