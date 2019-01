Quyền Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn: 'Đáng tiếc với cách cư xử của Lê Âu Ngân Anh'

Những ngày qua fan sắc đẹp liên tục theo dõi hành trình của Lê Âu Ngân Anh trong cuộc thi Miss Intercontinental 2018 bởi đây là trường hợp hiếm hoi không được cấp phép nhưng vô cùng rình rang khi "mang chuông đi đánh xứ người". Trong các hình ảnh gửi về Việt Nam, Hoa hậu Đại dương 2017 khoe được các thí sinh Miss Intercontinental tổ chức sinh nhật, cảm ơn mọi người đã dành cho mình một bữa tiệc đáng nhớ để đón chào tuổi mới, và không lên tiếng gì về những phản ứng trái chiều của cư dân mạng về đoạn clip giới thiệu gây thất vọng vừa qua.

Nói về lý do "cố đấm ăn xôi" để đến cuộc thi này trong tranh cãi, Hoa hậu Đại dương 2017 cho biết: “Tôi đang làm đúng luật. Đối chiếu với quy đinh của pháp luật hiện hành, tôi hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện đặt ra đối với người muốn tham gia cuộc thi Miss Intercontinental 2018. Hồ sơ xin cấp phép của tôi cũng đã nộp đầy đủ cho Cục Nghệ thuật biểu diễn. Việc Cục Nghệ thuật biểu diễn ký văn bản 806 ngày 10.12.2018 với nội dung từ chối cấp phép cho tôi tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2018, cá nhân tôi đánh giá đây là “một hành động cảm tính”. Công văn số 806 là một văn bản hành chính trái luật. Khi đã là văn bản trái luật thì văn bản này là vô hiệu. Do đó, tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện một văn bản hành chính trái pháp luật mà Cục Nghệ thuật biểu diễn đưa ra. Ngoài ra. việc tham dự Miss Intercontinental 2018 là trách nhiệm của tôi phải thực hiện. Khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, trong đó phần thưởng cũng là trách nhiệm của tôi là phải tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế, đó là Miss Intercontinental 2018. Do đó tôi không thể từ chối trách nhiệm mà mình đã nhận. Bởi đó sẽ là một việc làm rất vô trách nhiệm với ban tổ chức".