Quyền Linh và Hồng Vân đấu khẩu gay gắt trong 'Bạn muốn hẹn hò'

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 604 với sự tham gia của Nguyễn Thị Thanh Trúc (29 tuổi), quê ở Nha Trang, đang làm trưởng phòng kinh doanh tại một công ty ở quận 4, TP.HCM. Ghép đôi với cô gái xinh đẹp này là Nguyễn Viết Bổng (29 tuổi) quê ở Phú Yên, đang là nhân viên kỹ thuật tại Nha Trang.

Chia sẻ về bản thân, Viết Bổng cho biết mình là người hài hước nhưng chỉ hài hước với những người bạn thân, còn lại anh ngại khi tiếp xúc với người lạ. Đặc biệt, Viết Bổng còn thú nhận rằng khi gặp vấn đề gì đó khiến mình hồi hộp, anh sẽ bị “chảy nước” (ra mồ hôi tay). “Trời ơi ra mồ hôi nói ra mồ hôi đi, giật mình tưởng đâu chảy nước gì. Cứ tưởng tè dầm không đó”, Quyền Linh hài hước.

Cô gái xinh đẹp chia sẻ lý do chia tay người yêu trước và đưa ra hình mẫu chọn người yêu "lạ" khiến Quyền Linh và Hồng Vân liên tục tranh cãi Ảnh: Chụp màn hình

Thanh Trúc cho biết mình là người sống có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ. Còn về điểm yếu, cô thành thật rằng mình không biết nấu ăn, kỹ tính và có chút hơi khó tính. Về tình trường, đàng gái đã trải qua 2 mối tình và cuộc tình gần nhất đã chia tay cách đây 5 năm. Tâm sự về lý do chia tay, cô cho biết mình phát hiện ra người yêu còn nói chuyện với người yêu cũ nên không chấp nhận. Quyền Linh cho rằng việc nói chuyện với người yêu cũ không quá to tát, khi nào người đó quay lại với người yêu cũ mới là quan trọng. Khi được hỏi về hình mẫu, Thanh Trúc cho biết cô muốn tìm người yêu cao từ 1,68m trở lên, ngoại hình cân đối, mũi cao, chân mày không xoáy đuôi. Những yêu cầu của đàng gái khiến Quyền Linh ngơ ngác: “Cái gì, trời ơi yêu cầu gì lạ vậy. Đủ thứ vậy, cái đó là chân mày tướng mà, kỳ vậy ta”. MC Hồng Vân bênh vực: "Kệ người ta đi, thì người ta không thích những người có chân mày tướng". Chàng trai 29 tuổi nhút nhát, hồi hộp đến đổ mồ hôi tay khi đứng trước cô gái xinh đẹp Ảnh: Chụp màn hình

Viết Bỗng từng trải qua 3 mối tình và cho biết nguyên nhân lớn nhất là vì bản thân anh chưa biết quan tâm đến các bạn nữ. MC Quyền Linh nhắc nhẹ: “Đừng bao giờ nói chuyện với người yêu cũ nữa nha chưa, bắt đầu từ bây giờ". Đàng trai chia sẻ mình và những người yêu cũ hiện vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi uống cà phê. “Ông mai” và “bà mối” phải kêu trời: “Gọi điện thôi người ta đã bực mình mà giờ còn đi uống cà phê nữa. Trời ơi không biết nói sao luôn đó”. Tiếp đó, Quyền Linh phải sang hàng rào gặp mặt Thanh Trúc để nói đỡ cho đàng trai của mình. Anh chia sẻ: “Anh nói em nghe nè, chuyện gặp người yêu cũ hay là uống cà phê, trò chuyện với người yêu cũ cũng là bình thường mà em gái”. Tuy nhiên, Hồng Vân liền phản bác suy nghĩ này: “Không có bình thường, tùy quan điểm của mỗi người. Nếu như trong trường hợp cần thiết thì mình có thể liên lạc, mình nói chuyện với công việc đó thôi. Còn không cần thiết thì không cần gặp. Cái chuyện từ người yêu thành bạn nó có chứ không phải không có nhưng xác suất của nó rất ít. Nó là trường hợp đặc biệt, ví dụ với những người mà họ cởi mở, họ đồng ý thì không sao nhưng với những người họ không thích điều đó mà mình làm điều đó là hoàn toàn sai”. “Mắc gì mà không thích, không yêu nhau thì là bạn nhau, là tốt với nhau. Trên cuộc đời này, mấy ai hiểu chúng ta, chỉ có một vài người hiểu chúng ta và đó là một trong những người yêu cũ. Chúng ta có thể giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau chứ đâu phải là yêu nhau đâu. Mình chia tay nó đã rõ ràng rồi, chỉ là bạn tốt với nhau cũng được mà. Gọi điện thôi mà, làm gì phải chia tay”, Quyền Linh đưa ra lý lẽ của mình.

Quyền Linh và Hồng Vân tranh cãi nảy lửa vì quan điểm trái ngược nhau trong việc làm bạn với người yêu cũ Ảnh: Chụp màn hình

Hồng Vân cho rằng việc gọi điện chỉ khi cần thiết, với bản thân cô, nếu đã hết yêu nhau thì thôi. Còn nếu bắt buộc hai người phải chung một môi trường làm việc thì chấp nhận, còn không thì phải dứt khoát. “Đàn ông mấy người tui nói thiệt, có những điều say nắng bậy bạ, rồi say mưa, say gió… đủ thứ chứ không phải say nắng không”, bà chủ sân khấu kịch Phú Nhuận bức xúc.

Quyền Linh vẫn một mực bảo vệ quan điểm của mình, anh cho rằng việc giữ mối quan hệ là những người bạn tốt sẽ giúp ích cho bản thân mình và đó đơn giản chỉ là ngoại giao. Về phía Hồng Vân, cô nói rằng vì đó là Quyền Linh, còn nếu tốt với nhau tại sao lại có chuyện bỏ nhau. Cuộc tranh cãi nảy lửa tiếp tục diễn ra với hai ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau và chỉ kết thúc khi Hồng Vân tuyên bố: “Nếu vậy thì tui với ông không chung một con đường. Mình chỉ song song và chỉ là ông mai bà mối thôi chứ mình không thể là người yêu nhau được”.

Cặp đôi Thanh Trúc - Viết Bổng nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi bấm nút hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, Quyền Linh và Hồng Vân phải giải thích với người chơi rằng cuộc tranh cãi này để mọi người thấy rằng mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Quay lại với màn mai mối, khi hàng rào tình yêu mở ra, Thanh Trúc và Viết Bổng thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bản thân. Viết Bổng thành thật rằng anh hồi hộp và liên tục đổ mồ hôi khi đối diện mình là cô gái xinh đẹp.

Trong cuộc trò chuyện, Thanh Trúc và Viết Bổng gặp trở ngại khi cả hai có định hướng sự nghiệp khác nhau. Trong khi đàng trai muốn về quê lập nghiệp để ở gần bố mẹ thì cô gái xinh đẹp lại đắn đo vì mình đang phát triển tốt ở TP.HCM. Hai MC đóng vai trò góp ý và đưa ra lời khuyên cho cả hai. Kết quả, cặp đôi bấm nút hẹn hò khiến cả trường quay vỗ tay nồng nhiệt.