Ra mắt phim chuyển thể từ truyện tranh Số nhọ

Đầu năm 2018, có thông tin bộ truyện được mua bản quyền để chuyển thể thành phim sitcom và phim điện ảnh chiếu rạp. Hiện tại, phiên bản sitcom với tên gọi Bad Luck - Lời nguyền tuổi 17, được cố vấn biên kịch bởi chính “mẹ đẻ” của truyện tranh, đã hoàn thành và chính thức ra mắt khán giả từ ngày 5.11 trên kênh FPT Play, thứ hai đến thứ năm hằng tuần lúc 20 giờ. Sitcom này cũng được chiếu trên YouTube POPs TV lúc 20 giờ thứ năm đến chủ nhật từ 8.11.

Nội dung phim xoay quanh thế giới học đường của cô học trò 17 tuổi tên Trần Nguyễn Chi An (biệt danh An Não Lợn, do diễn viên Trúc Mây đóng - ảnh) khi cô mắc phải lời nguyền dở khóc dở cười. Phim do Bá Trung Vọng đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên trẻ: Lý Hồng Ân, Phát La, Tuấn Kiệt, Diệp Thiên Phú, Khánh Như và dàn diễn viên quen thuộc: Mạc Văn Khoa, hoa hậu Phan Thị Mơ...