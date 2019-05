'Rắn chúa' Taylor Swift sến sẩm giữa dàn sao trên thảm đỏ

Cách đây ít ngày, giọng ca sinh năm 1989 vừa "gây bão" YouTube với MV mới tên Me với tông màu chủ đạo là pastel nữ tính, ngọt ngào. Nữ ca sĩ đã mang phong cách này lên thảm đỏ Billboard khi diện váy màu tím oải hương nhẹ nhàng với điểm nhấn là phần bèo nhún gợi nhớ đến các thiết kế hoàng gia thời nữ hoàng Victoria. Trang phục kể trên đến từ bộ sưu tập Hiệu ứng cánh bướm của nhà mốt Raisa Vanessa được xem là sự lựa chọn phù hợp cho Taylor Swift, nhất là khi nữ nghệ sĩ vừa xuất hiện trong MV mới với một phân cảnh đặc biệt bên bức tường cánh bướm. Tuy nhiên, trang phục bị chê rườm rà và kém sang bởi phần bèo nhún lỗi mốt song nữ ca sĩ vẫn ghi điểm bởi thần thái xinh đẹp, cuốn hút.

ẢNH: REUTERS "Rắn chúa" diện thiết kế mới nhất của Raisa Vanessa với giá 2.450 USD (hơn 56 triệu đồng)

ẢNH: REUTERS Giọng ca sinh năm 1989 bị chê sến sẩm với trang phục quá nhiều bèo nhún

ẢNH: REUTERS Tuy nhiên, không thể phủ nhận Taylor Swift là một trong những nhân tố hút khách của lễ trao giải năm nay

Tại lễ trao giải năm nay, giọng ca Look what you made me do mang bản hit mới đến với phần biểu diễn mở màn tại Billboard. Đây là sự kiện đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của “rắn chúa” trên sân khấu kể từ khi cô kết thúc tour diễn Reputation hồi cuối năm 2018. Thay vì bị “ghẻ lạnh” như tại Grammy 2019, Taylor Swift nhận được hai đề cử tại Billboard năm nay gồm Nữ nghệ sĩ hàng đầu và Nghệ sĩ lưu diễn hàng đầu.

ẢNH: REUTERS Brendan Urie và Taylor Swift vừa có màn kết hợp ngọt ngào trên sân khấu mở màn Billboard 2019

Bên cạnh Taylor Swift, thảm đỏ Billboard music awards 2019 còn quy tụ dàn sao đình đám như: nhóm BTS, Cardi B, Kelly Clarkson, Priyanka Chopra, Olivia Wilde…

ẢNH: REUTERS Nhóm nhạc Kpop bảnh bao trên thảm đỏ. Tại giải thưởng âm nhạc uy tín trên, các thần tượng xứ kim chi tham gia biểu diễn hit mới trước dàn sao quốc tế

ẢNH: REUTERS Nữ ca sĩ Ciara

ẢNH: REUTERS Halsey, nghệ sĩ nhận hai đề cử tại Billboard 2019. Vừa qua, nữ ca sĩ vừa gây sốt toàn cầu khi kết hợp cùng BTS trong bản hit đình đám Boy with luv

ẢNH: REUTERS Cardi B tiếp tục trung thành với phong cách gợi cảm. Cô là nhân vật có nhiều đề cử nhất tại giải thưởng năm nay

ẢNH: REUTERS Mỹ nhân Olivia Wilde xinh đẹp và quyền lục ở tuổi 35

ẢNH: REUTERS Vị trí MC chính của lễ trao giải năm nay là Kelly Clarkson, nữ ca sĩ đình đám từng giành ngôi quán quân American Idol mùa đầu tiên

ẢNH: REUTERS Ella Mai, giọng ca người Anh nhận 6 đề cử tại Giải thưởng âm nhạc Billboard 2019

ẢNH: REUTERS Hoa hậu Thế giưới 2000 Priyanka Chopra sánh vai cùng ông xã Nick Jonas

ẢNH: REUTERS Anh em nhà Jonas có mặt đông đủ tại sự kiện

ẢNH: REUTERS Nữ diễn viên Sophie Turner

ẢNH: REUTERS Nữ ca sĩ Tori Kelly có mặt tại Billboard năm nay với hai đề cử quan trọng