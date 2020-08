‘Rap Việt’ phá kỷ lục của show truyền hình Việt với hơn nửa triệu lượt xem cùng lúc

Chàng sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội từng “làm mưa làm gió” với bản hit Lớp 13 - Vũ Tuấn Huy (rap name Tage) khiến các fan lại có dịp ngóng trông khi trở thành thí sinh Rap Việt. Đầy tự tin, Tage thể hiện bản rap Lớp 12 dựa trên ca khúc gốc Mình cùng nhau đóng băng đã gợi lại những hồi ức thời áo trắng qua lời rap lay động: “Thầy cô lưu vấn vương trên làn mi mắt/Những hình ảnh không thể tìm lại hay xem trên YouTube/Chỉ còn hoài niệm nét mực đen trang lưu bút…”.

Sau huấn luyện viên Suboi, lần lượt Binz, Wowy cũng bị chinh phục bởi giọng rap siêu nổi trên nền beat. Đứng trước sự do dự của Karik, Rhymastic đã phải rời ghế nóng để giục Karik đạp cần.

“Em hát về trường học mà nó ngầu hơn bao giờ hết luôn á!”, Suboi khen. Binz cũng không tiếc những lời khen dành cho Tage: “Phần kỹ thuật của em rất tốt, em biết rõ chất liệu của mình ở đâu và hình ảnh của mình sẽ dùng chất liệu thế nào”. HLV Wowy không giấu được cảm xúc sau phần trình diễn của Tage: “Màn thể hiện này làm Wowy có được cảm giác quay về tuổi thơ, đó là lý do khiến Wowy nhấc chân lên đạp cần chọn bạn”. Còn Karik bảo: “Thật ra Karik đợi đến gần hết nhạc mới đạp cần vì khi bạn đứng lên biểu diễn mình thấy giống như Karik next generation vậy”.

Khoảnh khắc bất ngờ khi người bố của Tage (là phi công) đỉnh đạc xuất hiện trên sân khấu cùng con trai khiến khán giả có mặt tại trường quay ngưỡng mộ vì sự hài hước và thấu hiếu, luôn ủng hộ con theo đuổi đam mê nhạc rap.

Một lần nữa, quyết định khó khăn thuộc về 2 giám khảo. Theo JustaTee, Tage cần một người giúp tiết chế bớt và anh cho rằng Suboi sẽ làm tốt điều đó. Tuy nhiên, Rhymastic lại nghĩ Karik mới chính là người có thể góp ý về ngôn từ, kỹ năng và cách truyền tải cho Tage. Sau hồi phân giải, cả hai đồng ý nhường quyền lựa chọn lại cho Tage. Thật bất ngờ khi Suboi xông thẳng lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của các huấn luyện viên còn lại và Tage đã đưa ra quyết định về với đội Suboi.

‘Lão đại’ Wowy bật tung khỏi ghế nóng

Xuất hiện “rực lửa” trên sân khấu, rapper Trần Tiến Đạt (rap name R.I.C) sở hữu ngoại hình ấn tượng cùng chất giọng khàn đặc trưng, hiếm có. Thí sinh này như “đốt cháy” sân khấu với năng lượng cực khủng bằng bản rap Turn it up (từ ca khúc gốc Dusted).

R.I.C sở hữu ngoại hình ấn tượng cùng chất giọng khàn đặc trưng, hiếm có như ''đốt cháy'' sân khấu Rap Việt Ảnh:HTV2

Khán giả tại trường quay không chỉ hò reo nhún nhảy khi bị cuốn theo nhịp rap đầy lửa của R.I.C. Binz quyết định chọn R.I.C trong tích tắc, còn Wowy không chỉ đạp cần chọn mà lao lên sân khấu để quẩy cùng thí sinh. Binz tỏ ra vô cùng thích thú với chất giọng khàn hiếm có của R.I.C: “Lần đầu anh nghe giọng của em trên beat thì anh wow. Anh nghĩ em biết em có gì. Ví dụ như trong V-pop có anh Đàm Vĩnh Hưng, ở hải ngoại có chú Tuấn Ngọc sở hữu chất giọng có độ trầm như vậy, thì ở trong rap Việt, những cái quãng trên cao đang rất nhiều, còn những tần khúc dưới này rất hiếm”.

Là một trong 2 người lựa chọn R.I.C, Wowy cho biết: “Wowy không chỉ thích giọng độc hiếm mà còn vì năng lượng trong màn biểu diễn của bạn khiến Wowy phải hưng phấn hòa cùng”. Hiểu được điều R.I.C đang thiếu là lyric (phần lời hát) để giúp cậu có thể biến hóa thêm ở những vòng sau, giám khảo quyết định chọn lựa đội Wowy cho cậu.