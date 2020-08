‘Rap Việt’ tiếp tục lập nên kỷ lục truyền hình với hơn 700.000 lượt xem cùng lúc

Du học sinh Nhật - Lương Nguyễn Quốc Đạt, rap name Đạt Dope chọn ca khúc Nguyên team đi vào hết của Binz cho bài thi của mình, và đã thành công nhờ biến hit lừng danh thành bản rap Nguyên team Latin hết. Đạt Dope nhanh chóng được Binz, Suboi cũng chọn để ủng hộ năng lực cho Đạt Dope. “Anh thấy flow của em là có kỹ thuật rất cao và anh biết điều đó không đơn giản xảy ra trong một bài rap. Nó cần rất nhiều suy nghĩ để cái flow đó thành hiện thực”, Binz nói.

Cả giám khảo JustaTee cũng không thể giấu sự thích thú: “Ẩn sau sự nhỏ bé của em là nguồn năng lượng em đưa vào bài hát làm mọi người phải choáng ngợp. Thành công của em là biến một bài từng có rất nhiều người biết thành bài của em luôn”. Suboi ra sức chiêu dụ: “Nếu như em đồng ý thì chị có thể chỉ cho em tất cả những điểm mạnh của em”. Cuối cùng, ban giám khảo nhận thấy ẩn sau con người nhỏ bé kia là “con quái vật” đang chờ đánh thức và Suboi là người sẽ làm được điều đó nên đã chọn Đạt Dope về với team Suboi

Tập 3 Rap Việt còn mang đến những màn biểu diễn “bốc lửa” từ những “chiến binh” tiềm năng sẵn sàng bung chất bứt phá vòng sau. Đó là giảng viên tiếng Anh Nguyễn Trần Thái Nam, rap name RPT Gonzo (25 tuổi) khiến hit Kathy Kathy của Lam Trường lần nữa tỏa sáng trên sân khấu, đã nhận tấm vé ở team Binz; là chàng rapper giàu nghị lực và tâm huyết với nghề đến từ Ninh Bình - Nguyễn Đình Việt, rap name VVSIX, mang bản rap Không dừng lại dựa trên ca khúc gốc On ny way đã chinh phục thành công Wowy...