Rapper Canada thiệt mạng do té từ máy bay xuống đất

Trong một buổi quay phim tại thành phố Vernon, British Columbia (Canada) hôm 20.10, nghệ sĩ 34 tuổi này đã đi trên cánh của một chiếc máy bay dân dụng hiệu Cessna. Quản lý của rapper cho biết sự cố xảy ra khi Jon James đi quá xa phần cánh khiến chiếc máy bay bị nghiêng hẳn sang một bên rồi mất thăng bằng và bắt đầu chao đảo trước khi có dấu hiệu rơi tự do xuống đất.

“Jon đã bám lấy phần cánh máy bay khi đã quá muộn và lúc trượt tay khỏi điểm bám cậu ấy không có đủ thời gian để bung dù nên đã va chạm mạnh khi tiếp đất và chết ngay tại chỗ”, quản lý của nam ca sĩ nói với CNN.

Ngoài tai nạn đáng tiếc của Jon James, sự cố trên không xảy ra bất kỳ thương vong nào khác. Ngay khi máy bay bị chao đảo và có dấu hiệu rơi xuống, phi công đã kịp thời điều khiển mọi chuyển động và hạ cánh một cách an toàn sau đó.

Ảnh chụp màn hình MV Hello Jon James từng thực hiện nhiều cảnh quay nguy hiểm trên không

Lý giải về việc để rapper sinh năm 1984 thực hiện cảnh quay nguy hiểm trên, quản lý của nghệ sĩ này cho biết bản thân Jon James là một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp nên vốn có nền tảng thể lực tốt. Anh cũng từng thực hiện nhiều cảnh quay trên không tương tự trong các video ca nhạc trước đó mà không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào. “Cậu ấy đã tập luyện rất chăm chỉ để trực tiếp đảm nhận cảnh quay ngoạn mục này. Đây là một sản phẩm âm nhạc mà Jon rất tâm huyết, cậu ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ nhiều tháng trước”, quản lý của giọng ca Game over tiết lộ thêm.

Trước khi thiệt mạng vì sự cố trên không, ngày 2.10, Jon James từng đăng tải một video đang tập luyện trên máy bay để chuẩn bị cho việc quay MV của ca khúc The man. Đây không phải là lần đầu tiên rapper người Canada lên ý tưởng cho những cảnh quay mạo hiểm trên cao. Tháng 9.2015, trong MV Hello, nghệ sĩ 34 tuổi từng khiến người hâm mộ ngạc nhiên lẫn phấn khích khi có cảnh quay nhảy từ máy bay và tự do chao lượn trên không trung. Cũng chính vì những khung hình táo bạo này, rapper sinh năm 1984 đã phải trải qua bảy ca phẫu thuật lớn (trong đó có hai ca chấn thương cổ).



Trước khi bén duyên với âm nhạc, Jon James được biết đến với tên gọi đầy đủ là Jon James McMurray, một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp của Canada. Tuy nhiên, những chấn thương nghiêm trong ở lưng, cổ, đầu gối và gót chân đã khiến nam nghệ sĩ này phải từ giã sự nghiệp thể thao để bắt đầu ra mắt với vai trò một rapper.

“Jon luôn là một gã vô cùng đam mê với những thứ mình đang làm, sống tích cực, hòa đồng với mọi người và chẳng bao giờ tị nạnh với ai. Cậu ấy là một người tốt”, một người thân của nghệ sĩ quá cố cho biết.