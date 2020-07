Rapper Kanye West rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng

Thông tin này được tạp chí New York , tờ The Intelligencer (Mỹ) ngày 15.7 dẫn thông tin từ đội ngũ chuyên gia chiến lược của rapper Kanye West. Kanye West đã thuê đội ngũ chiến lược (gồm chiến lược gia bầu cử Steve Kramer và khoảng 180 người khác) để giúp anh trở thành ứng cử viên độc lập ở bang Florida và một số bang khác. Thế nhưng hiện tại, nhóm cố vấn đưa ra thông báo dừng lại.

Ngày 15.7, chiến lược gia Steve Kramer, người được Kanye West thuê để đưa tên mình vào lá phiếu ở bang Florida và Nam Carolina, xác nhận: “Anh ấy từ bỏ”. Trước quyết định sẽ khiến nhiều người nghĩ rapper Kanye West đùa bỡn, tung chiêu trò thu hút chú ý, Steve Kramer khẳng định Kaney West rất nghiêm túc với tham vọng bước vào Phòng Bầu dục trong thời gian qua. Lý do được đưa ra là Kaney West đã thuê rất nhiều nhân viên trong nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng, bất chấp thời hạn đăng ký ở nhiều bang đã qua.

Tờ The Intellectencer dẫn lời Steve Kramer cho biết: “Tôi không có gì tốt hay xấu để nói về Kanye West. Mỗi người khi đưa ra bất kỳ quyết định nào đó đều có lý do cá nhân. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nói rằng tranh cử tổng thống là một trong những việc khó khăn nhất”. Chiến lược gia Steve Kramer nói thêm rằng bất kỳ ứng cử viên nào tranh cử tổng thống lần đầu tiên đều trải qua những trục trặc này.

Ngày 4.7, Kanye West gây bất ngờ khi cho biết sẽ tham gia tranh cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 3.11. Ngay lập tức, thông tin này nhanh chóng gây xôn xao dư luận, trở thành chủ đề bàn tán trên phương tiện truyền thông xã hội. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes hôm 8.7, rapper người Mỹ xác nhận sẽ tham gia tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Nếu Tổng thống Donald Trump dừng tranh cử, Kanye West muốn đại diện cho Đảng Cộng hòa.

Thông báo mới nhất của đội ngũ chuyên gia chiến lược của rapper Kanye West được đưa ra trong bối cảnh Kanye West còn nhiều việc phải làm: đăng ký với Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), thu thập đủ chữ ký để đưa tên mình lên lá phiếu… Nam rapper đã bỏ lỡ thời hạn nộp đơn với tư cách ứng viên độc lập ở nhiều bang như Alabama, Illinois, Montana, Nevada, New Hampshire, New Mexico, New York...