Rapper Lăng LD 'song kiếm hợp bích' cùng Khoa, truyền cảm hứng sống tích cực với 'Ngộ'

Khoa sinh năm 1993, là một gương mặt đa tài khi đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò nhạc sĩ, ca sĩ, đạo diễn. Khoa bắt đầu sự nghiệp đạo diễn từ 2013, làm nên các bản hit Người lạ ơi (Karik - Orange), Tình nhân ơi (Orange, Binz), Ý em sao (Lăng LD, Kay Trần)... Từ 2015, Khoa thể hiện tài năng ở vai trò nhạc sĩ với Xuân bình yên (Vũ Thảo My trình bày), I don’t believe in you (Noo Phước Thịnh), Tell me why (Thu Minh), Yêu thương ngày đó (Soobin Hoàng Sơn)...

Ảnh: NSCC