Rapper Mỹ bị bắn chết trên đường cao tốc

Rapper Martell Dean được biết đến với biệt danh OGYD, bị bắn chết khi lái xe trên xa lộ vào cuối tuần qua. Rapper (38 tuổi) được Cơ quan Tuần tra Xa lộ California (CHP) xác định đã chết vào ngày 24.3, bốn ngày sau vụ nổ súng vào sáng 20.3, tờ The San Diego Union-Tribune đưa tin. CHP không bình luận thêm vụ việc.

Rapper được cho là người ngồi ở ghế lái cùng hai hành khách khác không rõ danh tính đang lái xe về phía Nam trên xa lộ liên bang 805 gần đại lộ Imperial vào khoảng 2 giờ 20 sáng thứ bảy (20.3). Martell Dean và một người đàn ông khác trong xe bị bắn, CHP cho biết.

Một video clip do OnScene TV thu được cho thấy các nhân viên y tế đang cố gắng hồi sức Martell Dean. Video từ kênh truyền hình OnScene TV ghi lại cảnh các cảnh sát viên và sau đó nhân viên y tế thực hiện hô hấp nhân tạo cho Martell Dean bên cạnh một chiếc Dodge Charger màu trắng dừng dọc xa lộ. Một phụ nữ tỏ ra mất bình tĩnh khi sự việc diễn ra và các sĩ quan cảnh sát cố gắng an ủi cô ấy. Theo OnSceneTV, người phụ nữ đã gọi 911 và nói rằng bạn trai của cô bị bắn vào ngực. Đoạn video cho thấy nhiều lỗ đạn ở phía kính lái và cửa hông bên tài xế của chiếc xe.

Nạn nhân bị bắn khác xuất hiện trong video đang cầm một mảnh vải che vết thương. Anh ta được điều trị những vết thương không đe dọa đến tính mạng, CHP thông báo với ABC 10News. Martell Dean tử vong sau đó tại bệnh viện, theo tờ The San Diego Union-Tribune.

Nhân viên CHP Mary Bailey cho biết chưa xác định được nghi phạm và cuộc điều tra đang diễn ra.

Martell Dean được đánh giá là một rapper đầy triển vọng, theo các trang tin tức hip hop. Ca khúc nổi tiếng nhất của anh là Came From Nothing trình làng năm 2020.