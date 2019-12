Rapper sáng giá nhất năm 2019 bất ngờ đột tử ở tuổi 21

Thông tin trên được TMZ đăng tải tối 8.12 (giờ Việt Nam), cụ thể, trong lúc nam nghệ sĩ sinh năm 1998 có mặt tại sân bay Midway, Chicago (Mỹ) thì đột ngột co giật. Thời điểm các nhân viên y tế đến hiện trường, Juice Wrld đã chảy rất nhiều máu từ miệng. Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu nhưng rapper trẻ nhanh chóng qua đời ít lâu sau đó. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối cho quãng đời quá ngắn của một ngôi sao đang có sự nghiệp âm nhạc rộng mở.

Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp nổi tiếng của ca sĩ quá cố như Lil Nas X, Camila Cabello đã sốc trước cái chết đột ngột của Juice Wrld. Những lời chia buồn, tiễn biệt chủ nhân hit Lucid Dreams nhanh chóng được nhắn gửi đến anh. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương cho Juice Wrld bởi ngôi sao này vừa bước sáng tuổi 21 vào thứ hai tuần trước (ngày 2.12). Theo nguồn tin từ People, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi của nam rapper 9X để tìm hiểu kỹ hơn về nguyên nhân cái chết.

Cộng đồng yêu nhạc quốc tế không khỏi tiếc nuối trước sự ra đi của nam rapper người Mỹ bởi sự nghiệp âm nhạc của anh đang đầy hứa hẹn phía trước ẢNH: SHUTTERSTOCK

Juice Wrld sinh năm 1998 và là ngôi sao đang lên của dòng nhạc rap/hip-hop. Dù mới 21 tuổi, nghệ sĩ này đã sớm sở hữu nhiều bản hit nổi tiếng như: Lucid Dreams, All Girls Are The Same, Hate Me... Anh cũng được biết đến rộng rãi khi kết hợp cùng nhóm nhạc Kpop BTS trong ca khúc đình đám All Night ra mắt vào đầu năm 2019. Âm nhạc của Juice Wrld mang màu sắc u buồn chủ yếu xoáy sâu vào những nỗi đau, vết thương lòng khó quên.

Trước khi qua đời, rapper tài năng này đã cho ra mắt 2 album phòng thu đều gặt hái được nhiều thành công là Goodbye & Good Riddance (2019) và Death Race For Love (2019). Tại Billboard Music Awards 2019, Juice Wrld được vinh danh với giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Trước đó, ở MTV Video Music Awards 2018, ngôi sao này cũng được đề cử ở hạng mục Ca khúc mùa hè với Lucid Dreams - bản hit đình đám nhất nhì trong sự nghiệp của anh.

Sau sự ra đi đột ngột của Juice Wrld, nhiều fan đã nhắc đến Legends - ca khúc mà Juice Wrld nói về cái chết của 2 rapper cùng trang lứa là Lil Peep (mất năm 2017 khi mới 21 tuổi) và XXXTentacion (bị bắn chết năm 2018 khi mới 20 tuổi). Trong đó, có lời bài hát gây ám ảnh: "We ain't making it past 21” (tạm dịch: Tất cả chúng tôi không vượt qua 21 tuổi).