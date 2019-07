Rapper vừa hợp tác với Sơn Tùng: Từ quá khứ tù tội đến huyền thoại triệu đô

Thời trẻ ra tù vào tội như… cơm bữa

Trước khi trở thành tên tuổi khét tiếng trong làng nhạc rap toàn cầu, Snoop Dogg từng là chàng thiếu niên Calvin Cordozar Broadus Jr. trải qua thời trẻ nổi loạn và khiến người khác khiếp vía vì lối sống sa đọa. Sinh ra và lớn lên ở Long Beach, bang California (Mỹ), nghệ sĩ 47 tuổi quá quen thuộc với khu phố mà ở đó, ma túy, súng ống và những vụ ẩu đả đến chết người trở thành một phần tất yếu của cuộc sống thường nhật.

Ngôi sao này từng khiến nhiều người khiếp sợ vì là thành viên của băng đảng Crips tàn bạo tại quê nhà. Khi vừa tốt nghiệp trung học, giọng ca sinh năm 1971 đã bắt đầu tìm đến cocaine và thường xuyên ra tù vào tội vì dính líu đến loại chất cấm này. Năm 1990, anh bị kết án vì tàng trữ, mua bán ma túy và đó cũng chỉ là một trong vô vàn những lần nam nghệ sĩ da màu này vướng vào vòng lao lý vì chất cấm.

Snoop Dogg cũng từng đối mặt với án tù vì nghi ngờ liên quan đến vụ thủ tiêu Phillip Woldemariam - thành viên của băng đảng đối thủ. Tuy nhiên, rapper gốc Phi sớm thoát tội vì tòa án nhận định anh không phải là người ra tay bắn chết Phillip Woldemariam mà chỉ là người cầm lái trong khi vệ sĩ xả súng vào nạn nhân. Dù được tuyên vô tội, cái chết của người này đã khiến Snoop Dogg gặp không ít rắc rối pháp lý trong suốt ba năm.

Trải qua nhiều lần sa ngã, Snoop Dogg ý thức được rằng con đường mà anh muốn đeo đuổi trong những năm tháng đẹp nhất của đời mình là âm nhạc thay vì cố gắng trở thành một tay xã hội đen khét tiếng khiến ai cũng nể sợ. Thế rồi, năm 1992, một bản thu âm ngẫu hứng có sự tham gia của Dogg bất ngờ lọt đến tai của nhà sản xuất tỉ đô Dr. Dre. Quá ấn tượng với bản thu âm này, Dr. Dre gọi Snoop Dogg đến thử giọng rồi dìu dắt anh trở thành một trong những rapper vĩ đại nhất của làng nhạc Âu Mỹ sau này.

Biểu tượng của dòng ‘gangsta rap’

Được phát hiện bởi huyền thoại nhạc rap Dr. Dre, Snoop Dogg sớm nhận được sự chú ý từ khán giả thế giới với màn chào sân qua đĩa đơn Deep Cover và album The Chronic của đàn anh. Dẫu đây không phải những sản phẩm của riêng nghệ sĩ 47 tuổi nhưng lại góp phần khai phá ra tài năng âm nhạc tuyệt vời của chàng thanh niên nổi loạn.

Cũng nhờ bệ phóng hoàn hảo từ Dr. Dre, sự nghiệp của Snoop Dogg dễ dàng thăng hoa ngay từ album đầu tay với cái tên “nhức tai buốt óc” Doggystyle lên kệ năm 1993. Vừa “thả xích”, album đã nhận được sự chú ý từ giới yêu nhạc và tiêu thụ hơn 800.000 bản chỉ trong tuần đầu tiên và được xem là một kỷ lục ngoạn mục đối với một tân binh của làng nhạc.

Nhắc đến phong cách âm nhạc của ngôi sao da màu này là nhắc đến một biểu tượng của dòng gangsta rap (tạm dịch: rap băng đảng). Anh không chỉ tiếp nối thể loại âm nhạc nổi loạn này mà còn đưa nó phát triển dữ dội hơn với những bản hit sặc mùi bạo lực, xã hội đen, thể hiện những trải nghiệm về cuộc sống dưới đáy xã hội của người da màu hay lối suy nghĩ căm ghét, thù hằn phụ nữ.

Cũng từ đây, người ta bắt đầu nhớ về rapper sinh năm 1971 bằng chất giọng dày, khêu gợi cùng loạt hit đậm đặc những từ ngữ 18+. Tuy sở hữu nội dung có phần phản cảm và dung tục đến mức triền miên đối mặt với những vụ kiểm duyệt, dán nhãn, âm nhạc của Snoop Dogg vẫn cứ lớn mạnh, thăng hoa và nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ khán giả trẻ. Ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, người ta mê mẩn với những bản hit đình đám của Snoop Dogg như: Who Am I (What My Name)?, Gin and Juice, Tha Doggfather, Vapors, Snoop's Upside Ya Head, Murder Was the Case, Still a G Thang, Drop It Like It’s Hot…