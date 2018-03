'Ready Player One': Mãn nhãn thế giới kỳ ảo của Steven Spielberg

Bộ phim kể về cuộc hành trình của chàng trai trẻ Wade Owen Watts (Tye Sheridan thủ vai) truy tìm những trứng phục sinh (easter egg) được cất giấu trong trò chơi Oasis do James Donovan Halliday (Mark Rylance đóng) sáng chế. Theo luật chơi, người chơi nào tìm được trứng phục sinh sẽ được thừa kế khoản tiền trị giá hàng tỉ USD và nắm giữ quyền kiểm soát Oasis. Trong trò chơi này, Wade đã tìm được những người bạn đồng hành Aech, Daito, Sho,… và cô bạn Art3mis (Samantha). Trong cuộc hành trình đi tìm lời giải cho ba câu đố thử thách để giành được ba chiếc chìa khóa, đồng nghĩa sẽ trở thành người quyền lực nhất thế giới tương lai, Wade bắt đầu gặp phải nguy hiểm trước sự truy lùng của IOI, một tổ chức chuyên săn lùng các giải thưởng mà đứng đầu là tên Sorrento mưu mô.

Ở lần tái xuất này, đạo diễn Steven Spielberg đã vẽ nên một thế giới ngoài sức tưởng tượng, một vũ trụ kỳ diệu có tên gọi Oasis Có thể thấy bộ phim được xây dựng khá giống với cuốn sách gốc của tác giả Ernest Cline. Thế giới trong phim kể về tương lai năm 2044-2045, thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng năng lượng và nhiên liệu. Trái đất lúc này chẳng còn một nơi nào thú vị, bên cạnh những đống hoang tàn là phế phẩm của ngành công nghiệp. Thế là mọi người bắt đầu tìm đến thế giới ảo Oasis, một trò chơi khiến người chơi có thể thoát ly thực tại, trở thành bất kỳ ai và làm bất cứ điều gì mình muốn.

Thế giới trong phim đã khiến khán giả choáng ngợp hoàn toàn. Spielberg quả là một trong những nhà làm phim hàng đầu khi mang đến những thước phim chất lượng với kỹ thuật CGI đỉnh cao. Nếu những ai đã từng đọc cuốn sách Ready Player One chắc chắn sẽ không thể nào tưởng tượng được thế giới trang sách của Ernest Cline sẽ đi vào phim theo cách hoành tráng và rực rỡ như thế này. Nhiều người trước khi xem phim vẫn nghĩ rằng phim sẽ khó hiểu với những ai không phải là game thủ. Nhưng thực ra Steven Spielberg không chỉ làm phim cho những ai đam mê game, mà là cho bất kỳ ai có tuổi thơ gắn liền với những nhân vật điện ảnh và truyện tranh đã đi vào kinh điển từ vua khỉ Kong, búp bê sát thủ Chucky, người máy khổng lồ Iron Giant cho đến đấu sĩ Ryu, Sagat, Chunli, Lara Croft,…

Loạt nhân vật quen thuộc với game thủ tái xuất trong phim Ready Player One không chỉ mang một vẻ ngoài hào nhoáng của một bộ phim bom tấn, mà còn mang trong mình chiều sâu của một thước phim điện ảnh có nội dung. Đằng sau những màn đua xe và đánh nhau ngoạn mục, Ready Player One còn mang đến thông điệp nhân văn về tình bạn, tình yêu, sức mạnh đồng đội, về ý nghĩa của cuộc sống thực,… Và thậm chí là đánh thức một chút suy nghĩ của khán giả về tình trạng môi trường sống của mình.

Qua bộ phim, giới hâm mộ điện ảnh được “chiêu đãi” những hình ảnh mãn nhãn đầu tiên về Oasis và phấn khích tột độ với một rổ “trứng phục sinh” gợi nhớ tới các bộ phim và trò chơi nổi tiếng “đình đám” một thời. Nào là búp bê sát thủ Chucky (Child’s Play), robot khổng lồ Iron Giant (The Iron Giant), đến các hình tượng kinh điển từng làm “điên đảo” cộng đồng game thủ như: nữ khảo cổ xinh đẹp Lara Croft (Tomb Raider), hai con rồng đến từ loạt game đối kháng Mortal Kombat, ba chú ếch Zitz, Pimple và Rash ở trò chơi điện tử băng (Battletoads), …



Steven Spielberg “thoả mãn” người xem bằng các màn hành động kịch tính “đã mắt” cùng những công nghệ kỹ xảo tinh vi, choáng ngợp. Một trong những khoảnh khắc ấn tượng khó quên nhất là phân cảnh quy tụ những cái tên huyền thoại tại ngay vạch xuất phát, gồm Batmobile phiên bản 1966, siêu xe Mach 5 đến từ Speed Racer, xe tải của nhóm The A Team, siêu xe Plymouth Fury ở Christine hay chiếc Ford Falcon mà Mel Gibson từng lái trong Mad Max (1979). Xuyên suốt hành trình, dàn xế hộp sẽ đối đầu với muôn vàn thử thách: sự ngáng đường của những chú khủng long khổng lồ đến từ Jurrasic Park và cả vua khỉ King Kong cũng sẽ góp mặt để tăng thêm phần khốc liệt. Eric Kohn của tờ IndieWire đã phải thán phục rằng: “Đây là màn trình diễn ngoạn mục, một bom tấn đầy mê hoặc”.

Olivia Cooke và Tye Sheridan trong phim



Với kinh phí sản xuất thuộc “hàng khủng” - 175 triệu USD cùng đôi bàn tay ma lực của Steven Spielberg, Ready Player One gây ấn tượng mạnh về hành tinh Oasis chân thực nhất có thể. Vị đạo diễn này chia sẻ những hình ảnh mà các diễn viên nhìn thấy thông qua chiếc kính thực tế ảo cũng sẽ là những gì người xem thấy trên màn ảnh.

Phim còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa những ca khúc bất hủ và âm thanh hiên đại. Hàng loạt “hit” đình đám được chưng dụng: Jump (Van Halen), World In My Eyes (Depeche Mode), Pure Imagination (Gene Wilder) bên cạnh giai điệu mới mẻ, đầy huy hoàng, như bản Main Title Theme được soạn bởi nghệ sĩ Alan Silvestri, nhà soạn nhạc lừng danh với các bom tấn Back to the Future, Forrest Gump, Night at the Museum, Captain America: The First Avenger, The Avenger...

Mặc dù không có sự góp mặt của bất kỳ ngôi sao hạng A nào nhưng với cốt truyện hấp dẫn, kỹ xảo mãn nhãn và âm thanh tuyệt vời, siêu phẩm Ready Player One được dự đoán sẽ mang lại nguồn thu mạnh cho Warner Bros. Phim đang được đánh giá điểm 8,1/10 với ‎7.294 bình chọn trên IMDb.