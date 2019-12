Red Velvet đi vào lịch sử iTunes Mỹ

Ngày 23.12, Red Velvet tung album repackage The ReVe Festival: Finale, nhanh chóng "càn quét" các trang âm nhạc trong và ngoài nước. Được biết, The ReVe Festival: Finale là album cuối cùng trong chuỗi sản phẩm The ReVe Festival.

Trước đó, The ReVe Festival: Day 1 (tháng 6.2019) và The ReVe Festival: Day 2 (tháng 8.2019) đều được đón nhận nồng nhiệt và giành hạng nhất trong bảng xếp hạng album của iTunes Mỹ lúc mới phát hành. The ReVe Festival: Finale cũng tiếp bước thành công đó và đứng đầu trong bảng xếp hạng album của iTunes Mỹ chỉ sau vài giờ được "thả xích".

Album The ReVe Festival: Finale của Red Velvet đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Mỹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Vậy là với việc cả ba album là The ReVe Festival: Day 1, The ReVe Festival: Day 2 và The ReVe Festival: Finale đứng đầu bảng xếp hạng album của iTunes Mỹ, Red Velvet đã lập nên kỷ lục mới. Các cô gái nhà SM đi vào lịch sử khi trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes Mỹ với ba album ra mắt trong vòng một năm. Đồng nghĩa với việc Red Velvet trở thành nhóm nhạc nữ duy nhất trên thế giới (tính đến 24.12.2019) đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Mỹ ba lần trong một năm. Thành tích này giúp những nữ thần tượng Kpop vượt qua hai nhóm nhạc đình đám là Destiny's Child và The Pussycat Doll.

Không chỉ hạng nhất ở iTunes Mỹ, mà album The ReVe Festival: Finale còn đứng đầu bảng xếp hạng album iTunes của 42 quốc gia như Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Peru, Thụy Điển, Nga...

Bên cạnh đó, ca khúc chủ đề Psycho trong album The ReVe Festival: Finale cũng tạo nên cơn sốt lớn. Bài hát đang dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc như Melon, Genie, Bugs, Soribada, FLO... Còn MV Psycho thì thu về hơn 10 triệu lượt xem sau 24 tiếng phát hành.

Album The ReVe Festival: Finale có 16 ca khúc. Ngoài Psycho, album còn có một số ca khúc mới đáng chú ý như In & Out, Remember Forever, La Rouge...