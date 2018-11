Reese Witherspoon rục rịch làm phim đề tài chiến tranh Việt Nam

Được biết bộ phim có tiêu đề League of Wives được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Heath Lee, một cây bút chuyên viết về lịch sử đấu tranh của phụ nữ. Trong khi đến tháng 4.2019, cuốn sách mới chính thức ra mắt độc giả, những nhà làm phim đã mua bản quyền nội dung và biến League of Wives thành một câu chuyện trên màn ảnh. Nội dung của phim sẽ tái hiện lại một câu chuyện ít được công chúng thế giới biết đến nhưng lại là một mắt xích quan trọng trong chiến tranh Việt Nam. Fox 2000 là đơn vị mua bản quyền trong khi công ty Hello Sunshine của Reese Witherspoon sẽ đảm nhiệm vai trò sản xuất chính.



League of Wives là câu chuyện có thật về cuộc đấu tranh của những người vợ có chồng là binh lính Mỹ đang chiến đấu tại chiến trường Việt Nam suốt những năm 1960, 1970 của thế kỷ trước. Họ là những phụ nữ can đảm, mạnh mẽ và chưa bao giờ tự nhận mình là những nhà hoạt động vì nữ quyền. Đều có chung hoàn cảnh có chồng phục vụ cho quân đội Mỹ tận đất nước Đông Nam Á xa xôi, họ cùng nhau đấu tranh để đưa những người chồng thoát khỏi cuộc chiến khốc liệt, vô nghĩa và bình an về nhà. Những phụ nữ này đã trở thành một liên đoàn chịu trách nhiệm vận động hành lang, thành các nhà hoạt động nhân quyền và thậm chí là cả gián điệp để mang những tù binh Mỹ trở về nước. Đến năm 1973, nhờ những nỗ lực của những người vợ, đã có 115 binh lính trở về nước Mỹ từ chiến trường Việt Nam.

Ảnh: Getty Images, Courtesy of St. Martin’s Press Dự án phim chuyển thể của Fox 2000 và Hello Sunshine còn được công bố sớm hơn cả thời gian cuốn sách League of Wives đến tay độc giả

“Thông qua bộ phim, chúng tôi cố gắng giới thiệu những nhân vật nữ tài năng, dũng cảm, những phụ nữ của League of Wives có trong mình tất cả những điều đó và nhiều hơn thế nữa”, đại diện hãng Fox 2000 cho biết.

Nói về việc sản xuất bộ phim, minh tinh Reese Witherspoon chia sẻ: “Từ giây phút tôi nghe về câu chuyện có thật đầy cảm hứng này, tôi biết nó hoàn toàn phù hợp với chúng tôi. Tôi rất vui khi được hợp tác với Fox 2000 để mang cuốn sách đặc biệt này đến với màn ảnh, để cho khán giả có cái nhìn sơ lược về những khoảnh khắc ý nghĩa trong lịch sử nước Mỹ”.

Hiện phía nhà sản xuất vẫn chưa công bố những thông tin chi tiết về dàn diễn viên cũng như thời gian League of Wives bấm máy.