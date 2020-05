Rihanna vào danh sách nghệ sĩ giàu nhất thế giới

Ca sĩ Rihanna (32 tuổi) gốc Barbados, hiện sống tại London (Anh) và New York (Mỹ), đã cùng một số ca/nhạc sĩ nổi tiếng nước Anh như Mick Jagger, Keith Richards của nhóm The Rolling Stones, Elton John và Rod Stewart vào danh sách những nghệ sĩ giàu nhất thế giới. Nhà soạn nhạc Andrew Lloyd Webber và cựu thành viên nhóm The Beatles - Paul McCartney cùng xếp số 1 trong danh sách với tài sản khoảng 984 triệu USD mỗi người. Ed Sheeran đứng đầu hàng ngũ nghệ sĩ trẻ giàu nhất nước Anh (từ 30 tuổi trở xuống) với khối tài sản trị giá 246 triệu USD.