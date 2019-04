Rô bốt vẽ tranh thủy mặc

Ông Victor Wong mất 3 năm để chế tạo, lập trình cho con rô bốt, dạy nó kỹ thuật vẽ tranh và đặt tên cho nó là A.I Gemini. Tính ngẫu nhiên được viết vào thuật toán để tạo ra A.I Gemini nên nghệ sĩ Victor Wong hoàn toàn không biết con rô bốt của mình sẽ sáng tác tranh như thế nào.

Dự án Far Side of the Moon gồm những bức tranh thủy mặc do A.I Gemini sáng tác sau khi phân tích những bức ảnh 3D chụp mặt trăng của NASA. A.I Gemini mất trung bình 50 giờ để phân tích và vẽ một bức tranh thủy mặc. Giá trung bình của một bức tranh được bán tại London (Anh) là 13.000 USD (301 triệu đồng). Nghệ sĩ Victor Wong cho biết anh cảm thấy rất vui khi các tác phẩm của A.I Gemini được mọi người đón nhận. Ông cho rằng: “Tác phẩm được tạo ra từ rô bốt cũng có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật”.