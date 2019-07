Rộ tin Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên chuẩn bị kết hôn sau 20 năm làm bạn

Những tin tức lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội cũng được truyền thông xứ Cảng thơm đăng tải rầm rộ. Theo đó, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên lần nữa bị đồn chuẩn bị về chung một nhà sau 20 năm làm đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Cả hai cũng liên tục bị dân mạng “soi” được những khoảnh khắc tình tứ, thân mật. Theo báo chí Hồng Kông, nếu Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên thực sự về một nhà vào cuối năm nay, đây sẽ là đám cưới thế kỷ của làng giải trí Hương cảng bởi hai người đều là ngôi sao hàng đầu trong showbiz.

Bên cạnh tin đồn sắp tổ chức đám cưới, nhiều nguồn tin còn đưa ra hàng loạt “bằng chứng” cho thấy “anh cả làng giải trí Hồng Kông” và minh tinh sinh năm 1970 thân thiết hơn mức bạn bè. Thậm chí, Mirror Media còn cho biết chiếc du thuyền hạng sang mà Cổ Thiên Lạc mua cho mẹ anh hồi tháng 6 vừa qua không chỉ để “lấy lòng” bà mà còn dùng cho đám cưới sắp tới của nam diễn viên và bạn thân lâu năm.

Hai diễn viên thường xuyên khoe ảnh vui vẻ cùng nhau trên trang cá nhân ẢNH: INSTAGRAM NV

Trên Instagram, cả hai rất chăm chỉ tương tác với nhau. Trong hình ảnh được chụp từ hậu trường Cỗ máy thời gian, Cổ Thiên Lạc âu yếm đặt tay lên vai Tuyên Huyên, cả hai cũng có nhiều hành động thân thiết, tình cảm khi sánh bước bên nhau. Người hâm mộ thậm chí phát hiện cặp sao cùng sử dụng một hiệu ứng chụp ảnh. Tài tử sinh năm 1970 cũng ân cần tặng hoa để cổ vũ hoạt động của mỹ nhân 49 tuổi. Fan cũng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của Tuyên Huyên trong một bữa tiệc tối thân mật do Cổ Thiên Lạc tổ chức. Tuy nhiên, đây dường như chỉ là một buổi họp mặt thân thiết của đoàn làm phim A Witness Out of The Blue mà hai diễn viên từng tham gia diễn xuất.

Đáp lại những lời đồn đoán từ cư dân mạng và sự hồ nghi của giới truyền thông, hai nhân vật chính đều giữ im lặng. Trước khi bị đồn chuẩn bị cưới nhau, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên đã có tình bạn thân thiết nhiều năm và đóng chung nhiều bộ phim như: Cỗ máy thời gian, Thiên địa nam nhi, Chú chó thông minh, Hồ sơ trinh sát 4, Mỹ vị thiên vương…

Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên liên tục bị đồn thổi đang yêu nhau ẢNH: INSTAGRA, MV

Ở tuổi 49, Cổ Thiên Lạc lẫn Tuyên Huyên đều lẻ bóng một mình và miệt mài với những dự án phim ảnh. Sau đổ vỡ với Trương Vệ Kiện rồi hàng loạt mối tình sâu đậm khác, sao phim Dạ Xoa vẫn chưa tìm được người mới. Theo Jayne Stars, nguyên nhân khiến Tuyên Huyên mãi chưa chịu lập gia đình là vì cô không muốn hi sinh sự nghiệp của mình cho hôn nhân.

Về phía Cổ Thiên Lạc, dẫu là nam thần trong mộng của nhiều khán giả nữ song ở tuổi U50, nghệ sĩ này cũng chưa tìm được bến đỗ cho riêng mình. Trong quá khứ, tài tử phim Thần điêu đại hiệp từng công khai mối tình duy nhất với người đẹp Huỳnh Kỷ Doanh sau khi nên duyên từ bộ phim Hạnh phúc đâu tự có. Tuy nhiên, cả hai bất ngờ chia tay sau 7 năm gắn bó.